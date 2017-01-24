أساطير الحضارات الآسيوية في عرض جورج حبيقة لربيع 2017

قدم المصمم اللبناني جورج حبيقة مجموعته الجديدة لربيع وصيف 2017 في الخياطة الرفيعة أو الـ"هوت كوتور"، ضمن فعاليات أسبوع باريس للأزياء الراقية.

وتزيّنت هذه المجموعة برموز "الطاقة" و"الروحانية" المستوحاة من أساطير الحضارات الآسيوية، حيث تحوّل كل من التنين والمروحة والزهرة إلى زخرفات تتألّق على الأزياء الفاخرة، محتفلةً بجمال الطبيعة وخصوصيّة مزاج المرأة الذي هو نتاج خليط استثنائي بين النعومة والقوة.

استعان المصمم جورج حبيقة في مجموعته الربيعية الجديدة بأسطورة التنين الصيني، ليترجمها إلى تطريزات يدوية تم تنفيذها بخيوط من ألوان الذهب والشفق. كما اتخذت هذه التطريزات شكل باقات من اللؤلؤ والكريستال زيّنت الفساتين والتنانير المثنيّة على طريقة الـ"أوريغامي".

وإذا كان التنين يرمز في الأساطير الصينية إلى دورة الحياة النباتية، فقد تحوّل في هذه المجموعة إلى سحابة رقيقة مصنوعة من الأزهار تشيد بالأنوثة عبر لعبة الشفافية وإبراز منحنيات الجسم الأنثوي.

وقد اختتم حبيقة العرض بثوب زفاف باللون البيج الزهري تميّز بقصّته القريبة من الجسم، وقد جاء مطرّزاً بالكامل بالآلئ والكريستال، ورافقته طرحة مزيّنة بأزهار نافرة من الأورغنزا.