تعرفي على 5 عطور تغلّفك بالأناقة

5 عطور جديدة فاخرة أطلقتها أهم الدور العالمية لتؤمن لك إحساساً بالتميّز من خلال عطر يغلّفك بأناقته في المناسبات الخاصة. تعرّفي عليها فيما يلي واختاري منها الأقرب إلى قلبكِ:

- عطر Modern Muse Le Rouge Gloss من Estee Lauder:

الإحساس برائحته الفاكهية الخشبية يشبه ذلك الإحساس الآسر لمظهر الغلوس الأحمر شديد اللمعان على الشفاه. وهو يتميّز بتركيزه النضر بالمندرين الشهي والطابع الأخّاذ للكرز الأسود الذي ينبض مقابل ورود السنتيفوليا الكثيفة البتلات التي تعطيه عمقاً جذّاباً وحلوا. هذا بالإضافة إلى بريق عصري من الجزر والفلفل الوردي الذي أُضيف ليكمّل هذا الإحساس.

- عطرBaiser Fou من Cartier:

ينضح عطر دار Cartier الجديد الذي ابتكرته ماتيلد لوران بعبير زهرة فوّاحة تقبّل بشرتكِ بعذوبة متناهية، فيما يداعب شذى الأوركيد الحواس ويعانقها بمنتهى الشغف. إنه عطر ورديّ وأنثويّ تتراقص نفحاته الجذّابة على بشرتكِ وتترك أثراً طويلاً لا ينسى.

- عطر Mademoiselle Azzaro l’Eau Tres Belle:

هو ماء تواليت يشيد بالفتاة الباريسية ومدينتها التي تشكّل مصدر وحي أساسي له. تركيبته الناعمة والأنثوية تتميّز برومانسية تنكشف من خلال لحظات ثلاث:

• إعصار فاكهي يخلق انطلاقة ملوّنة ونضرة وأنيقة مع توافق من الفاكهة الحمراء قائم على التوت البرّي.

• إعصار غني بعطر الأزهار يؤدي إلى قلب ناعم ورقيق تمّ تركيبه حول تناغم من الياسمين والزعرور.

• إعصار شهيّ مع قاعدة دافئة من البنفسج وحلوى الماكارون تجعل العطر لا يُقاوَم.

- عطر Eros Pour Femme من Versace:

يتوفر بصيغة ماء التواليت، وتتوافق فيه درجات الفاكهة الحمضية المترفة مثل الليمون الصقلّي والمندرين مع درجات الفاكهة النضرة مثل توت العلّيق والكشمش الأبيض. أما في وسطه فتتفتّح بتلات زهريّة مندفعة مثل الفريزيا والمغنوليا لإضفاء الأنوثة فيما تضيف عليه لمسات زهر البرتقال والياسمين كثافة وشخصيّة قويّة. وتجتمع في نفحاته العميقة لمسات من المسك الأبيض والبتشول.

- عطر Alaia Paris Eau de Parfum Blanche: هو الوجه الآخر لعطر Alaia Paris Eau de Parfum بلونه الأسود الذي يتزيّن بلمسات ذهبيّة. ولتكتمل لعبة التناقض يكتسي عطر Alaia Paris Eau de Parfum Blanche باللون الأبيض الذي يذكّر يالضوء، والهندسة، والقميص الأبيض الذي يشكّل قطعة الأزياء المفضّلة بالنسبة للمصمم عزّ الدين علايا. يعتبر هذا العطر أشبه بمغامرة تتميّز بطابعها الزهري الأبيض بالإضافة إلى عنصر ناعم ناتج عن زهرة الفانيليا ولمسة غنيّة من عطر المسك الفاخر.