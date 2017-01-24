عرض "كريستاين ديور".. حديقة ربيعية في باريس

من المتاهات في الحدائق الباريسية السرية، استوحت ماريا غرازيا شوري، مصممة دار "كريستيان ديور" للأزياء مجموعتها لربيع وصيف هذا العام في الخياطة الرفيعة أو الـ"هوت كوتير"، فجُسِّد ذلك في ديكور عرض تكسوه الأزهار والنباتات الخضراء إذ شبّهت المصممة عالم دار كريستيان ديور بحديقة ربيعية.

تمايلت العارضات على المنصة وكأنهن أميرات يرتدين فساتين سهرة بألوان مختلفة كالأزرق والبنفسجي والرمادي.. ألوانٌ أرادت ماريا غرازيا استخدامها لتجسّد الفصول الأربعة على منصة عرض أزياء ديور.

وتضمنت المجموعة الراقية أقمشة عدة كالتول ودنتيل والستان والاورغانزا، كما تزّينت طلات العارضات بقبعات وأقنعة وبعض الريش الذي صُف على رؤوسهن كنوع من الاكسسوار.