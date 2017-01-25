أزياء "ارماني بريفيه" مستوحاة من "برتقالي" الشرق

في إحدى قاعات عروض الأزياء الباريسية الفخمة، قدمت دار "أرماني بريفيه" مجموعتها لربيع صيف هذا العام للخياطة الرفيعة أو الـ"هوت كوتير"، مجموعة طغى عليها اللون البرتقالي بمشتقاته، والذي يذكر بـ"ألوان الشرق"، حسب رأي مصمم المجموعة جورجيو أرماني، إذ عرض فساتين بلون الكاري وشروق الشمس مرورا بلون البرتقالي الذي أبهر أرماني خلال زياراته إلى طنجة المغربية وبعض بلدان الشرق الأوسط.

وشمل العرض سترات قصيرة تارة وطويلة تارة أخرى تناسقت مع سراويل المجموعة، أما التنانير فطُرز على البعض منها أحجار كرسيتال، فبدت لامعة. أما الإكسسوارات فاقتصرت على الحقائب التي عُرفت بها دار ارماني.

في القسم الثاني من العرض، شوهدت فساتين سهرة سوداء أنيقة كستها تطاريز لؤلؤية وأحزمة عريضة تناسب امرأة تحب الأناقة والجرأة في مناسباتها الخاصة.

وقد حضر العرض العديد من المشاهير، أبرزهم الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان.