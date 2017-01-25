أنجيلينا جولي أيقونة عطر "غيرلان" الجديد

أعلنت دار Guerlain الفاخرة عن اختيار النجمة أنجيلينا جولي كأيقونة لأحدث عطورها النسائية الذي سيتم الكشف عنه في شهر مارس المقبل.

ولكن الغموض ما زال يلف اسم العطر، ومكوّناته وحتى حملته الترويجية، إذ اكتفت Guerlain بإعلان هذا الخبر على حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام" مرفقاً بصورة مظلّلة بالأسود تُظهر الممثلة والمخرجة الهوليودية أنجيلينا جولي من الخلف.

وهي المرة الأولى التي توافق فيها جولي بتمثيل دار فاخرة، أما الأسباب التي دفعتها للموافقة على هذا التعاون فعديدة ومنها: ذكرى تحملها من طفولتها عن حب والدتها لبودرة تحمل توقيع Guerlain، كما أنها ستهدي كامل عائداتها من الحملة الترويجية للعطر الجديد للأعمال الإنسانية التي توظّف لها جزءاً كبيراً من وقتها وشهرتها.

وبانتظار ولادة هذا العطر الجديد لاكتشاف اسمه، ومكوّناته، وشكل قارورته نتمنى أن يأتي محمّلاً بالغلامور والأنوثة الطاغية التي تتمتع بها هذه النجمة الهوليوودية الاستثنائية، ولكن أيضاً بالقوّة والالتزام لهذه الأم التي تناضل لحقوق الإنسان واللاجئين في إطار عملها كمندوبة خاصة للمفوضيّة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأحد مؤسسي مبادرة منع العنف الجنسي.