خطوة بخطوة.. زيّني ماكياجك بالنجوم على طريقة "ديور"

الإشراق المثالي هو ما بحث عنه بيتر فيليبس، المدير الفني للإبداع والصورة لدى Dior Make-up عند ابتكاره الإطلالات الخاصة بعرض أزياء الكوتور لربيع وصيف 2017 الخاص بدار Dior. وقد قال في هذا المجال: "الجو الغامض والنظرة الشاعرية التي غلبت على هذا العرض شكّلت مصدر وحي أساسيا بالنسبة لي، ما دفعني لابتكار ماكياج يناسب المرأة الشابة العصرية التي تبحث عن التألّق ولا تخاف من أن يعبّر وجهها عن مشاعرها." ولتحقيق هذه المعادلة قام خبير Dior باتباع الخطوات التالية:

- البشرة:

للحصول على تألّق فائق وإشراق طبيعي لم يرغب بيتر فيليبس بتغيير بنية البشرة كثيراً، لذا اكتفى بوضع البرايمر Diorskin Forever &Ever Wear Primer كقاعدة، ثم الفاونديشن Forever Perfect Cushion Foundation. وأضاف اللون الزهري على الوجنتين من خلال بلاش Diorblush 756و Diorblush876، وأخيراً استعان ببودرة الإشراق Diorskin Nude Air Lumunizer للحصول على إشراق لؤلؤي على عظمتي الحاجبين، وجسر الأنف، والرأسين الناتئين من الشفة العليا.

- العينان:

اختار بيتر فيليبس أن يترك العيون عارية بدون ماسكارا، أما الجفون الشاحبة فغطّاها بظل Diorshow Mono317 Metaphore وتمّ تحديد العيون بواسطة قلم Diorshow Khol 529 مما أمّن الحصول على قاعدة متجانسة لإبراز النجوم البراقة. وقد قال فيليبس في هذا المجال: "ابتكرت عدة إطلالات متنوّعة لإضفاء طابع شخصي على كلّ فتاة، وقد وضعت المادة البرّاقة بأسلوب النجوم المتناثرة على عظام الخدين وباتجاه أعلى نحو الصدغين. ولكنني اخترت أيضاً النقاء المعدني لنجمة منفردة أكبر حجماً ذات أسلوب منفرد موضوعة على الزاوية الداخلية لكل عين أو في وسط الجفن السفلي.

- الشفاه:

للحصول على شفاه جذّابة ولكن طبيعيّة المظهر، استعان بيتر فيليبس بمستحضر Lip Sugar Scrub الذي أمّن لها ملمساً ناعماً ومظهراً متجانساً، ثم أضاف عليها لمسة جميلة من ظلال Dior Addict Lacquer Stick 550 Tease الذي تمّ تطبيقه في وسط الشفة السفليّة لمنح الشفاه مظهراً ممتلئاً.

وللحفاظ على إطلالة شاعرية حالمة، اهتم بتصفيف شعر العارضات المصفف الشهير غيدو باولو الذي حافظ على شعر العارضات بتموّجاته الطبيعية وزيّن التسريحات بأكسسوارات فاخرة أضافت لمسة من التميّز على الإطلالات وعلى الصور التي حملت توقيع Vincent Lappartient لChristian Dior Parfums.