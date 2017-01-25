عرض أزياء شانيل في باريس لربيع - صيف 2017

قدم كارل لاغرفيلد مصممُ دارِ أزياء شانيل مجموعته لربيع - صيف هذا العام في الخياطة الرفيعة أو الهوت كوتور، ومجموعة مستوحاة مما كانت ترتديه المرأة الفرنسية في ثلاثينيات القرن الماضي، إذ شوهدت الفساتين الأنيقة المرحة والأحذية الجلدية الفضية والحلي المرصعة باللؤلؤ، التي استخدم بعض منها على شكل سوار.

ألوان تراوحت بين الباردة والدافئة في مجموعة شانيل لهذا العام كالبيج والزهري والأصفر والأزرق، إضافة إلى الأخضر الباستيل، وصولاً إلى الأزرق الغامق والأسود.

تايير التويد والتنانير التي بدت وكأنها فستان طويل كستها الأزهار كزهر التيوليب شكلتا جزءاً من العرض، أما فساتينُ السهرة لدى دار شانيل للربيع والصيف القادم فحيكت من الستان والأورغنزا والفرو الذي طرز مع التيل أحياناً.

وانتهى العرض بتقديم ليلي روز الوجه الجديد لدار شانيل، والتي قدمت فستان الزفاف الزهري اللون والمصنوع من الأورغنزا ليذكر بموسمِ المجموعة أي فصلي الربيع والصيف.