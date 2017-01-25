مجموعة إيلي صعب الجديدة مستوحاة من عصر مصر الذهبي

"شروق الإبداع" هو الاسم الذي أطلقه المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب على مجموعته لربيع - صيف هذا العام في الأزياء الراقية أو الـ"هوت كوتير"، إذ أراد المصمم أن يستوحي عرض أزيائه هذه المرة من الشرق، وتحديدا مصر، بين أربعينيات وستينيات القرن الماضي وما تركه هذا البلد من بصمة في عالم الفن والإبداع.

واستوحى صعب عرضه من فساتين ارتدتها ممثلات ومغنيات مصريات كفاتن حمامة وأم كلثوم وغيرهما على خشبة المسارح وأمام عدسات مخرجي الأفلام.

وحضر عرض صعب المغنية اللبنانية نانسي عجرم التي تكن مكانة خاصة لمصر في تاريخها الفني.

امرأة صعب لربيع - صيف هذا العام في الـ"هوت كوتير" تشبه امرأة المرحلة الفنية الذهبية في مصر، فهي رقيقة وقوية الشخصية وأنيقة كذلك.

وتمايلت العارضات بفساتين طويلة عليها نقوش شرقية وخطوط هندسية تستحضر أشجار النخيل وفن الخط العربي، وفساتين أخرى حيكت من التول والموسلين والدانتيل.

أما الإكسسوارات فجمعت بين حداثة الأشكال وكلاسيكية الأحجار بتدرجات الرمادي والأبيض والأزرق والزهري.

كما ارتدت بعض العارضات تشكيلة جديدة من النظارات الشمسية التي يعرضها صعب لأول مرة في أسبوع الموضة الباريسي.