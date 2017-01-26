رافقونا إلى حدائق داني أطرش السرية

قدّم المصمم اللبناني داني أطرش مجموعته الـ 22 من تصاميم الأزياء الراقية ضمن أسبوع الموضة في باريس، وقد أطلق عليها اسم "الحدائق السرية" أوSecret Gardens. هذه الحدائق، حسب داني أطرش، هي تلك التي تتفتّح في وجدان المرأة، وقد حاول المصمم سبر أغوارها وتحديد آفاقها من خلال مجموعة من الإطلالات تسعى لتحقيق أحلام النساء بالتميّز.

ملهمة داني أطرش في هذه المجموعة هي امرأة رومانسية تحملها أشعّة الشمس الربيعية إلى أماكن جديدة. طابعها العصري لا يمنعها من التمتّع برقّة تسمح لها بالسفر عبر مخيّلتها في عوالم حريرية ذات النعومة الملموسة للألوان الباستيلية.

تم عرض مجموعة داني أطرش لربيع وصيف 2017 في الدار البلدي بمدينة باريس، وقد تميّزت التصاميم بطابعها الرومانسي المستوحى من الحدائق الأوروبية الساحرة. أما طابعها العصري فحمل التصوّرات المستقبلية للموضة، حيث تتفتّح الورود على الفساتين نافرة أو على شكل تطريز، أو مطبوعة على أقمشة الأورغنزا، والموسلين والكريب.

ويأتي ثوب الزفاف ليتوّج الجمالية المشهديّة لعرض المصمم داني أطرش من خلال لعبة الشفافية التي تغطّت برومانيسة الأزهار والبوليرو التي أضفت لمسة من الترف على إطلالة العروس. تعرّفوا على أجمل إطلالات مجموعة داني أطرش من الأزياء الراقية لربيع وصيف2017 فيما يلي: