نجوم الثمانينيات في أسبوع باريس للأزياء بنظرة زهير مراد

ضمن فعاليات أسبوع الموضة الباريسي في الخياطة الراقية أو الـ" HAUTE COUTURE" ، قدم المصمم اللبناني زهير مراد مجموعته لربيع صيف هذا العام، والمستوحاة من نجوم ثمانينيات القرن الماضي، كمادونا وجوان كولينز وبروك شيلدز وغيرهن من فنانات تركن بصمة في عالم المشاهير، أما القسم الثاني من العرض الباريسي، فقد استوحى مراد فساتينه من زيارة قام بها مؤخرا إلى جزيرة مياجيما وألعابها النارية.

وواكبت العرض ألوان قوية وقصات جريئة وأقمشة لامعة كالوركس والستان والتيل والدنتيل. أما الإكسسوارات التي وضعت على الفساتين، فتجسدت في أحزمة الثمانينيات، وزينت آذان العارضات بحلق واحد فردي كل مرة ليعطي مظهر "روك اند رول"، حسب رأي مصمم المجموعة زهير مراد.