عروس الربيع المقبل تفضّل اللون الوردي

استبدلت عروس 2017 لون ثوبها الأبيض الكلاسيكي باللون الوردي الرومنسي في العديد من إطلالاتها. فقد تكرّر ظهور العرائس بهذا اللون الأنثويّ الرقيق في أكثر من عرض، كما لو أن المصممين العالميين اتفقوا فيما بينهم على أن يجعلوا منه لون حفلات زفاف الربيع المقبل. ولكن قدّم كلاً منهم هذا اللون بأسلوبه الخاص الذي ندعوكم إلى اكتشافه فيما يلي:

- عروس Chanel بدت أشبه بوردة ربيعيّة متفتّحة تزيّنها مئات البتلات التي اتخذت شكل كشاكش غطّت الكمّين والتنورة فيما التفّ حزام عريض حول خصرها الرفيع لتكتمل أناقة إطلالتها.

- عروس Francesco Scognamilio تميّزت بإطلالتها الرومنسية. وقد تجلّت بثوب عاري الكتفين مصنوع من قماش الساتان والتول تناثرت عليه ورود صغيرة زيّنت أيضاً القفازات التي غلّفت يديها والطرحة التي غطّت رأسها.



- عروس Giambattista Valli بدت أشبه بأميرة عصرية أو فراشة مرحة تزيّن ثوبها بالكشاكش التي تكسبها إطلالة حيوية وأنيقة.

- عروس Atelier Versace تفضّل أناقة الدانتيل ولكن ترفض أن تكون إطلالتها كلاسيكية. وهي تحب التصاميم القريبة من الجسم والأقمشة المنسدلة بانسيابية لتشكّل ذيلاً يضفي لمسة من الترف على إطلالتها.

- عروس Givenchy اختارت الدانتيل المطرّز بالريش بأسلوب ثلاثي الأبعاد للحصول على إطلالة فاخرة يصعب نسيانها بسهولة.

- عروس Dior ارتدت ثوباً بسيطاً عاري الكتفين من الموسلين الحريري باللون الزهري المائل إلى البيج وزيّنت رأسها بتاج من الورود جعل منها ملكة تتربّع على عرش الأناقة.

- عروس Ralph&Russo استوحت إطلالتها من حديقة تفتّحت فيها أزهار ربيعية زيّنت ثوبها العاري الكتفين الذي تمّ تنفيذه بحرفيّة عالية.

- عروس Georges Chakra بدت رقيقة ورومنسية بامتياز مع الحرص على الطابع العصري لإطلالتها الأنيقة.