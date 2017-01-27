مجموعة جورج شقرا مستوحاة من فساتين زفاف ابنته

قدم المصمم اللبناني جورج شقرا مجموعته لربيع صيف هذا العام، ضمن فعاليات أسبوع الموضة للأزياء النسائية الراقية أو الهوت كوتير، والمستوحاة مما صمم من قطع لحفل زفاف ابنته في الصيف القادم.

جسد ذلك في فساتين عارضات يتمايلن بثقة وأنوثة، أنستنا برودة باريس الاستثنائية، هذه الأيام، الوان الباستيل، إلى السماوي بتموجاته عند الفجر والغروب، إلى ألوان الزهور كالورد لتنتهي بهالة من الضوء الأبيض كما في يوم صيفي مشمس ودافئ وجميل.

أما الأقمشة فقد طوّعها شقرا وأدخل عليها من مخيلته أشكالا فنيّة فريدة وكأنها صُنّعت خصيصا له... فتراوحت بين الBroderie Anglaise والغيبور والدانتيل المزخرفة والمرسومة باليد إلى جانب طبقات خفيفة من التول ومن القماش المخرّم، أو النسيج المقطّع بالليزر والمزيّنة بالأحجار الSwarovski.

عرض 75 تصميما، من الفساتين القصيرة التي تليق بحفلات الكوكتيل والطويلة الساحرة والفساتين المستقيمة المرفقة بالبوليرو أو بالكاب والسروال الفضفاض من الأورغنزا والساتان المقلّم، وقصّات السموكينغ كما استخدم الريش بشكل خفيف ومبتكر في بعض التصاميم لاستحضار روح فصل الربيع.

اختصر فستان العروس ما تضمنته مجموعة شقرا لربيع وصيف 2017 من إبداع ومخيلة وتميز بالتول المزخرف بالبريق وبالتطريز المتناسق.