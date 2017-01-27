هذه أغرب مجموعات أسبوع باريس للموضة

أغرب مجموعات أسبوع باريس للموضة حملت توقيع دار Maison Margiela وتضمّنت فقط 25 إطلالة وصلت بالإبتكار إلى حدود الطلاّت المجنونة. وقد حملت هذه المجموعة التي تمّ تنفيذها تحت إشراف المدير الإبداعي للدار جون غاليانو مدلولات رمزيّة قويّة بدءاً من التناقض البارز بين لونيّ الأحمر والأسود، ووصولاً إلى لونيّ الأبيض والبيج الذين خفّفا من حدّة هذا التناقض.

إفتُتح العرض بمجموعة من الإطلالات السوداء واختُتم بثوب أسود أيضاً من المفترض أن يكون ثوب الزفاف الذي يختتم عروض الكوتور عادةً. وقد تميّزت جميع هذه الإطلالات بطابعها العصري المبتكر الذي يبتعد من حيث تصميمه وتنفيذه عن مفهوم الخياطة الراقية ليقترب أكثر من مفهوم الأزياء الجاهزة.

إستعان غاليانو بلعبة الشفافية التي اعتمدت على الجمع بين عدة طبقات من الأنسجة، كما استعان بالقصّات البعيدة عن الجسم لإضفاء حجم أكبرعلى الإطلالات. وقد تجلّى ذلك بشكل بارز في المعاطف والتايورات. كما لفتنا في هذه المجموعة تحويل الأزياء ووجوه العارضات إلى لوحات فنيّة برزت عليها رسومات مبتكرة.

إعتمد غاليانو عل الأكسوارات المبتكرة لإضفاء طابع درامي على إطلالات عارضاته، وقد تكرّر ظهور القبّعات الكبيرة وأغطية الرأس التي كمّلت أناقة الأزياء. أما الإطلالة التي شكّلت حديث النقّاد والجمهور فأخذت شكل معطف طويل باللون الأبيض إلتفّ حوله التول الأسود على شكل وجه امرأة برزت تفاصيله الجميلة بأسلوب مُتقن. تعرّفوا على أغرب إطلالات مجموعة Maison Margiela فيما يلي.



