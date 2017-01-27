"فالنتينو".. لوحات فنية في قطع عفوية كلاسيكية

اختتمت دار "فالنتينو" أسبوع الأزياء الباريسي لربيع صيفِ هذا العام في الخياطة الراقية أو "الهوت كوتيور" بعرض استوحى مصممه بيير بولو بيتشولي فكرتَه من معرض خاص للوحات فنية لمجموعة من الرسامين، فجسد ذلك في قطع بدت عفوية التصميم بأشكال كلاسيكية تارة وفساتين مستقيمة القصات تحوي أكثر من نوع قماش أحيانا.

وشكل الشيفون والستان والأورغانزا جميعها أقمشة العرض، كما شوهدت فساتين حيكت من أقمشة على شكل زهور بيضاءَ توحي بفصل ربيعي مزهر.

أما ألوان المجموعة فتراوحت بين الألوان الباهتةِ الحية كما وصفها بيير باولو مصمم المجموعة كالأخضر والبيج والزهري والأزرق انتهاء بالأبيضِ الباهت.

وشمل العرض تسع وأربعون قطعة مثلت الخياطةً الراقيةً بسيطة المظهر التي قد ترتدى في أكثر من مناسبة وعلى مدى أعوام.