هذه أفضل الأقنعة الطبيعية لبشرة المرأة العربية

جفاف البشرة، والكلف، والهالات السوداء من أكثر المشاكل التجميلية شيوعاً بين النساء العربيّات. وللمساعدة على التخلّص منها بطريقة طبيعية نقدّم لك فيما يلي أفضل الأقنعة الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في هذا المجال. على أن يتمّ تطبيقها على الأقل 3 مرات أسبوعياً على بشرة نظيفة للحصول على النتائج المرجوّة:



- للتخلّص من جفاف البشرة:

اخلطي 3 ملاعق كبيرة من زيت رشيم القمح، مع3 ملاعق كبيرة من عصير البرتقال، و3 ملاعق كبيرة من الفازلين. طبّقي هذا القناع على بشرتكِ لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر، وستلاحظين مباشرةً أن بشرتكِ أصبحت أكثر نعومة وليونةً.

- للتغلّب على العد الوردي:

اهرسي نصف ثمرة موز، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و3 ملاعق من ماء الورد للحصول على قناع مرهميّ تطبّقينه على وجهكِ لمدة 15 دقيقة قبل إزالته بالماء الفاتر. وستلاحظين بعد المثابرة على تطبيقه أن علامات العد الوردي بدأت تخف بانتظار أن تختفي بعد مدة من المواظبة على تطبيق هذا القناع.

- لإخفاء الهالات السوداء:

أضيفي 3 ملاعق من عصير الخيار إلى كبسولة واحدة من خميرة البيرة، ومقدار ملعقة صغيرة من الموز المهروس. بعد مزجهم يتم تطبيق هذا القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يُمسح بماء الورد ويُغسل بالماء الفاتر. تساعد المواظبة على تطبيق هذا القناع على التخلّص من مشكلة الهالات السوداء بنسبة 70 بالمئة.

- للقضاء على حب الشباب:

اخلطي 3ملاعق من عصير أوراق الخس، مع جزرة مسلوقة ومهروسة، ملعقتين من عصير الحامض، وزلال بيضة واحدة. طبّقي هذا القناع على وجهكِ لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر، وستكتشفين بعد فترة أن مشكلة حب الشباب أصبحت ذكرى من الماضي.

- لإزالة الكلف:

امزجي 3 ملاعق من طحين اللوز الحلو، ملعقتين من عصير الحامض، ملعقتين بتلات أزهار البيلسان. طبّقي هذا القناع على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة قبل غسل وجهكِ بالماء الفاتر. فمن شأن هذا الخليط أن يخلّصكِ من البقع الداكنة المزعجة التي تغطّي بشرتكِ.