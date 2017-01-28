4 ساعات لضبط الأوقات الرومانسية

الأوقات الرومانسية تستحق أن تضبطها ساعات فاخرة تجمع بين أناقة التصميم العصري والحرفيّة العالية في التنفيذ. تعرّفوا على 4 ساعات نسائية جديدة تحمل توقيع أشهر الدور العالمية لصناعة الساعات:

- ساعة Momento Fendi Lovers:

يتلوّن قلبها بالأوبالين الأحمر مع أرقام ومؤشرات عربيّة، وهي تتزيّن بتصميم عشّاق كارل لاغرفيلد باللونين الأسود والأبيض مع قلبين منشقّين في وسط قرص الساعة. تجمع هذه الساعة بين الابتكار الفني والرفاهية العالية لتليق بالمرأة المحبّة للأناقة العالية بلمسة لا تخلو من الرومانسية والمفاجأة.

- ساعة Cuore Ferragamo:

أكثر ما يلفت النظر في هذا التصميم القلب الأحمر النابض على مينا الساعة المؤلّف من نصفين ينفصلان ليعودا ويتحدا مجدداً بواسطة حركة كوارتز مبتكرة ناتجة عن جهاز حائز براءة اختراع تمّ تصنيعه حصرياً لدار Salvatore Ferragamo.

تشمل علبة الساعة المستديرة المصممة من الذهب الأصفر مينا فضيّ اللون، أما مؤشر الساعة والدقائق فبعيد عن وسط الساعة وتحيط به حلقة من الماس المتلألئ كالنجوم. ويرافقها سوار مصنوع من جلد العجل المزدان بنقشة جلد التمساح.

- ساعة Versace Revive Valentine’s Day:

تتزيّن هذه الساعة بسوار من جلد العجل منمّق بنقشة جلد السحالي باللون الأحمر، وتزيّنها حجرتان من الياقوت الأحمر وشعار Versace مزدوج على الحلقة بين علبة الساعة والغطاء الزجاجي. وهي تكتسب لمسة متألّقة بفضل المينا المصقول كالمرآة بحيث تبدو الأحرف الرومانية كما لو أنها معلّقة في الهواء.

- ساعة La Maison Ebel Limited Edition:

أناقتها الرومانسية تنبثق من طبيعتها المتعددة الأوجه ومن اختلاط لون الذهب الوردي مع اللون النبيذي، فتصميمها الأنثوي الرفيع هو مثال حقيقي عن حرفيّة دار Ebel الأسطورية. ويتم تعزيز الطابع الرومنسي لهذه الساعة من خلال مراحل القمر التي تمثّل مرور الوقت وتناوب الليل والنهار.

