إليك مجموعة نظارات جيڤنشي الجديدة

طرحت دار "جيڤنشي" مؤخراً مجموعتها من نظارات VISOR بألوان جديدة.

وتجمع هذه النظارات الأشبه بقناع مصمم باليد من المطاط والمعدن بين الطابع الرياضي ولمسة الكوتور الراقية، يزينها شريط نيوبرين باللون الأحمر أو الأبيض أو الأسود.

كما تتميز هذه الإكسسوارات الشبابية العصرية بإطارات وألوان عدسات عدة، أبرزها البني المتدرج وذراعان باللون الكاكي، وعدستان من البالاديوم الفضي مع شريط أحمر عريض. وهناك إطار رمادي مائل إلى الفضي، مع ذراعين باللون الأسود، وعدستين من البالاديوم والمعدن الفضي مع شريط عريض أبيض، إضافة إلى إطار باللون الرصاصي والبني الداكن، مع ذراعين بلون الهافانا البني، وأخيراً عدستان من البالاديوم والمعدن الفضي مع شريط عريض أسود.

يشار إلى أن التشكيلة الجديدة متوفرة في الأسواق من كانون الثاني/يناير 2017، خاصة في المتاجر الراقية.