للأطفال أيضاً أزياؤهم الراقية من "بونبوان"

قدمت مجموعة Bonpoint الخاصة بأزياء الأطفال عرضها الخاص لشتاء 2017 ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة. وقد احتفلت بالمرح والسعادة من خلال 5 مجموعات من الأزياء الخاصة بالفتيات والفتيان الصغار ندعوكم للتعرف عليها فيما يلي:

- مجموعة Charles&Ray Eames

استوحت وحيها من أسلوب الحياة السعيدة، فجأت مفعمة بالتفاؤل، والطاقة. وهي تميزت ببلوزاتها المزينة برسمة ربطة العنق، وفساتينها المطرزة، وتنانيرها المزدانة بنقشة المربعات التي ترافقت مع سترات جلدية سوداء.

- مجموعة Irish Walk

استقت وحيها من مشوار على طول ساحل إيرلندا البري، وهي تضمنت سترات من جلد الغنم، وتنانير مطرزة بأزهار كبيرة، وسراويل من القطن الصوفي، ومعاطف الشيرلينغ الدافئة. كما تتميز تصاميمها بياقاتها الصغيرة المزينة بالفرو، والدانتيل، والتول، والستراس.

- مجموعة Talking Heads

تستحضر لمسة من المشاغبة الممزوجة بأجواء الروك القديمة من وحي فرقة Talking Heads وثمانينيات القرن الماضي. وقد تميزت بتنانيرها المثنية، وقمصانها الصبيانية، وسراويلها الواسعة. تزينت أزياء الفتيات في هذه المجموعة بالقلوب والكرز، وهي تناغمت بسعادة مع ملابس الفتيان الزاخرة بأجواء البانك والحداثة المريحة.

- مجموعة Wild Garden

تطل هذه المجموعة في إطار حديقة ساحرة تعبق بذكريات الطفولة الجميلة، فتظهر الأزهار الحالمة باللونين الوردي والأحمر الباهت، فيما تضفي السحب لمسة مميزة على المعاطف المصممة من الموهير. وقد تزينت التصاميم بالقلوب، وفرو الخراف المنغولية أو فرو الأرنب الناعم لإضفاء لمسات من الدفء على أيام الشتاء.

- مجموعة Couture

خيمت الأجواء المستوحاة من الخيال على تصاميم هذه المجموعة، حيث تم تنفيذ الياقات من ريش النعام، أو فرو الأرنب واتخذت حقائب اليد البراقة شكل قلب. كما طغت الأقمشة النفيسة على التشكيلة ومنها المخمل، والتول، والكشمير، والفرو، والأنغورا. وهي ازدانت بالأزهار الحريرية، وبشرائط من اللوريكس.