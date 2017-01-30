8 تسريحات لفتتنا في أسبوع باريس للموضة

يشكّل أسبوع باريس للموضة أحد أفضل المناسبات لاستعراض أفخر وأفخم أزياء الكوتور التي تحمل توقيع أشهر الدور العالمية. ولكنه أيضاً مناسبة لاستكشاف ماكياجات متجددة وتسريحات مبتكرة ندعوكم للتعرّف على أبرزها فيما يلي:

- تزيّنت تسريحة عارضات Francesco Scognamiglio بدبابيس معدنيّة مرصّعة بالأحجار تناسقت بامتياز مع أناقة الكشاكش والدانتيل التي غلبت على الأزياء. وأكثر ما لفتنا في هذه التسريحة الدبابيس التي تمّ وضعها بشكل مبتكر على الفرق الوسطيّ للشعر.

- تميّزت عارضات Iris Van Herpen بغرّة غير متوازية منسدلة على الجبين أضفت على إطلالاتهن لمسة مستقبليّة تناسقت بامتياز مع الطابع العام للأزياء.

- حافظت عارضات Dior على شعر مموّج بشكل طبيعي ومنسدل على الظهر، تزيّن بتيجان مصنوعة من الأزهار وسنابل القمح فبدون أشبه بملكات متوّجات على عرش الأناقة.

- حافظت عارضات Givenchy على بساطة التسريحة مع فرق وسطيّ. وقد تمّ تثبيت الشعر بواسطة دبابيس كبيرة جداً حدّدت جانبيّ الوجه بطريقة مبتكرة.

- تألّقت عارضات Chanel بشينيون لولبي إلتفّ حول الرأس من الخلف جمع بين الرقيّ والأناقة في تسريحة تليق بأرقى المناسبات.

- اعتمدت عارضات Giambattista Valli على تسريحة ذيل حصان منخفضة تميّزت ببساطتها، ولكنها تغلّفت بوشاح حريري غطّى الأذنين وأضفى الطابع "الفينتاج" الأنيق على الإطلالة.

- الشعر المنسدل على العنق في عرض Schiaparelli انتهى بضفيرة أنيقة مربوطة بوشاح من القماش الناعم والشفّاف. وتندرج هذه التسريحة ضمن أسلوب السهل الممتنع الذي يسهل تنفيذه أما نتيجتها فتكون دائماً راقية.

- الشينيون الفوضويّ المرتفع في عرض Atelier Versace تميّز بطابعه البعيد عن الكلاسيكية الذي يضفي لمسة شبابية عصريّة على أي إطلالة ممكن أن يرافقها.