تفتيح البشرة لم يعُد حلماً مستحيلاً مع "كلارنس"

تحلم المرأة الآسيوية بشكل عام، والعربية بشكل خاص ببشرة خالية من البقع تتمتّع بتألّق صحيّ ولون شفّاف. وقد حرصت مختبرات Clarins الفرنسية على تحقيق هذا الحلم بعد اكتشاف فوائد الخلاصة النباتيّة الفعّالة لفاكهة الأسيرولا، وبعد أبحاث استمرّت 20 عاماً منذ انطلاق أول مستحضر عناية مبيّض للبشرة من Clarins في العام 1996.

وقد تمكّنت Clarins مع بداية العام 2017 من ابتكار نظام كامل مُعزّز للإشراق مؤلف من 5 خطوات متكاملة لتفتيح البشرة بشكل طبيعي هي: التنقية، التحضير، التصحيح، التجميل، وتجديد الحيوية التي تتمّ من خلال استعمال المستحضرات التالية :

- الرغوة المنظّفة Brightening Creamy Mousse Cleanser التي تنظّف البشرة وتخلّصها من الشوائب، والإفرازات الدهنية، وترسّبات التلوّث. تركيبتها الناعمة والحريرية تترك البشرة نقيّة وناعمة.

- لوشن Brightening Aqua Treatment Lotion ولوشن Brightening Milk Treatment Lotion. ويتميّز الأول بتركيبته التي تؤمن إحساساً منعشاً من المياه على البشرة، فيما يتمتع الثاني بتركيبة ناعمة ومغذّية تريح البشرة وتحضّرها لاستقبال مستحضرات العناية الأخرى.

- مصل Tri-Intensive Brightening Serum الذي يعمل على تأمين بشرة خالية من الشوائب، متجانسة وشفّافة بفضل مفعوله المضاد للبقع الداكنة عند تطبيقه صباحاً ومساءً على الوجه وناحية أعلى الصدر.

- مستحلب Brightening Emulsion SPF20 الذي يغذّي البشرة وينعّمها، كما يرطّبها ويؤمن لها الراحة والحماية بفضل فيلترات مضادة لأشعة الشمس.

- مرطّب الجسم Brightening Body Veil SPF20 الذي يمنح بشرة الجسم ترطيباً طويل الأمد ويجعلها أكثر إشراقاً بفضل تركيبة ناعمة وسريعة الامتصاص تذوب على الجلد.

- جلّ Brightening Revive Night Mask-Gel الذي يُستعمل في الليل ليمنح البشرة نضارة فائقة. يمكن أيضاً استخدامه كقناع يُترك على البشرة أثناء النوم أو كقناع مكثّف يحيي نقاء البشرة ويجعلها أكثر تجانساً.