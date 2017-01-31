هذه أسرار إطلالة أجمل نساء الكون للعام 2017

حصلت الفرنسية إيريس ميتينير على لقب ملكة جمال الكون للعام 2017 في حفل أقيم مؤخراً في العاصمة الفلبينية مانيلا وتبارت فيه 85 مشتركة من حول العالم. وإيريس البالغة من العمر 24 عاماً تدرس جراحة الأسنان، وقد لفتت القيّمين على هذه المسابقة الجمالية بحضورها الواثق وجمالها الطبيعي الذي لم تتدخّل في إعادة قولبته أي جراحة تجميلية.

وتميّزت ملكة جمال الكون للعام 2017 ببشرتها القمحيّة المشرقة، وعينيها الواسعتين، وابتسامتها العريضة، وشعرها البني الطويل. وقد كشفت إيريس مؤخراً عن أسرارها التجميلية التي تساعدها في الحفاظ على نضارة بشرتها والمظهر الصحي لشعرها، ندعوكم لاكتشافها فيما يلي:

تعتبر إيريس أن شعرها يلعب دوراً بارزاً في إطلالتها، وتوليه عناية خاصة في ظل ما يفرضه أسلوب حياتها من خضوعه للتصفيف المتكرر.

ولذلك فهي تحرص على تطبيق قناع مغذٍّ للشعر مرة أسبوعياً في المساء وتتركه طوال الليل لتغسله في صباح اليوم التالي، فمن شأن ذلك أن يساعدها في الحفاظ على شعر ناعم وحيوي في مختلف الظروف.

في مجال العناية بالبشرة، تولي إيريس محيط عينيها عناية خاصة، كون هذه المنطقة من أولى المناطق في الوجه التي تظهر عليها بوادر الشيخوخة، وهي تحرص على تطبيق مستحضر مرطّب لمنطقة محيط العينين صباحاً، أما في المساء فتستعين بمصل مغذ ومضاد للتعب الذي يسبب انتفاخ الجفون السفلية.

مستحضر الماكياج الذي لا تستغني عنه ملكة جمال الكون هو البودرة المسمّرة التي تساعدها في إضفاء لمسة من الإشراق على قسمات وجهها، وهي تستغني عن استعمال الفرشاة في تطبيق كريم الأساس، وتستعيض عنها باستعمال أصابعها مما يؤمن لها الحصول على سحنة موحّدة وخالية من الشوائب بشكل طبيعي. كما تستعين إيريس باللون المرجاني على الشفاه لإضفاء النضارة على إطلالتها وتضع القليل منه على الوجنتين أيضاً.

عطر إيريس المفضّل فرنسي بالطبع، إنه Coco Mademoiselle من Chanel الذي تعتمده في المساء وعندما تشعر أنها بحاجة إلى جرعة من الثقة بالنفس. كما تحب أيضاً عطر La Nuit Tresor de Lancome الذي تعتبره رفيقها منذ سنوات طويلة.