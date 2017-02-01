هذا ما ستقدمه "زينيت" في معرض بازل للساعات الفاخرة

تستقبل دار Zenith السويسرية العام 2017 بتقديم تصاميم جديدة من ساعاتها الرجالية. وسوف يتمّ عرض هذه الساعات قريباً ضمن فعاليات معرض بازل للساعات الفاخرة الذي سيقام بين 23 و30 شهر مارس المقبل في مدينة بازل السويسرية. ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:

- ساعة Zenith El Primero 36000 VPH:

تظهر هذه الساعة متشحة بالأبيض والأسود في شكليها اللافتين، وهي تتميز بعلبتها المطلية بالسيراميك باللون الأسود الداكن، وبقرص يحمل 3 عدّادات بالإضافة إلى حزام مطّاطي مثقّب ذو طابع رياضي. وكلّها عناصر تكشف عن إعادة تجسيد لافتة لساعة استثنائية أُطلقت في عام 1969.

تعود هذه الساعة في العام 2017 بإطلالتين متعاكستين: أسود على أبيض وأبيض على أسود، ويظهر الكرونوغراف السريع الحركة اليوم بإطلالة أنيقة للغاية وفي شكلين يعتمدان على تقنيّة "كياروسكورو" التي تقوم على الاستخدام الأمثل للضوء والظلال.

يبلغ قطر علبة هذه الساعة 42 مم وهي مقاومة للماء حتى عمق 100متر، أما ظهرها المصنوع من كريستال السفير فيسمح بمشاهدة آليتها الجميلة المزوّدة بثقل متأرجح.

- ساعةZenith Heritage 146 :

إنها ساعة جديدة قديمة الطراز مستوحاة من تصميم عائد إلى ستينيات القرن الماضي. تتسم هذه الساعة بطابع ريترو وهي تضمّ قرصاً بلون بنّي استوائي أو أزرق، وعلبة من الستيل يبلغ قطرها 38 مم بالإضافة إلى حركة كرونومتر El Primero الشهيرة.

يتميّز هذا الإصدار الحصري بكونه يعمل بتردّد عالٍ للغاية يبلغ 36000 ذبذبة في الساعة إذ تحرّكه معايرة El Primero Calibre 4069 الأوتوماتيكية ذات السرعة الفائقة. وتجدر الإشارة إلى أن آليتها العالية التردد موجودة داخل علبة من الستيل قديمة الطراز وهي مقاومة للماء حتى عمق 50 متراً.