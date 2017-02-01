نيويورك تصبح أكثر رومانسية مع "كوتش"

أطلقت دار Coach الأميركية المتخصصة بالأزياء الشبابية للنساء والرجال حملتها الترويجية لربيع وصيف2017. وقد تم التقاط صور هذه الحملة بعدسة المصوّر الأميركي الشهير ستيڤن مايسل الذي تجمعه علاقة وطيدة بالدار.

ظهرت في صور هذه الحملة جماعة Coach بعيداً عن ضوضاء المدينة في منتزه Liberty State، فيما لاحت ناطحات سحاب نيويورك في الخلفية. وبدت السيّارات الأميركية الكلاسيكية وسط حقل من الأزهار الحالمة.

ارتدت فتيات Coach أحذية وجزمات مرصّعة ذات طابع متمرّد وحملت حقائب Dinky و Rogueالمزيّنة بالأزهار. كما اعتمدن قمصاناً تحمل صورة إلفيس بريسلي تحت فساتين طويلة ناعمة مزيّنة بنقشة معاكسة، إلى جانب السترات الجلدية والرياضية الناعمة من دون أكمام. واكتملت إطلالاتهنّ مع أساور وتعاليق على شكل أقفال وأوشحة مطبّعة بنقشة Americana. أمّا العارضون، فارتدوا سترات رياضية جلدية وحقائب ظهر مصمّمة من الجلد الناعم بألوان أحادية، فيما بدت المدينة تضجّ حياةً خلفهم.

نجحت جماعة Coach في تجسيد التنوّع والشخصية المنفتحة اللذين يميّزان الجيل العصري. وبهذه المناسبة، قال المدير الإبداعي للعلامة ستيوارت فيفرز: "أردنا من خلال حملتنا لموسم الربيع أن نحتفل بالأفكار المستقلة والتنوّع، وهي سمات لطالما ميّزت مدينتنا الأم حيث تتعدّد الثقافات. تهيمن شخصية نيويورك وعنصر التشويق على حملاتنا، فضلاً عن أجواء رومانسية حالمة وحسّ من الانفتاح والحرية".