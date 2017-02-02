ما هو سرّ كل هذه الأناقة في تصاميم "رالف أند روسو"

نجحت دار Ralph&Russo البريطانية في إبهارنا كما في كلّ مرة من خلال عرض أزيائها الراقية لربيع وصيف2017، الذي قدّمته مؤخراً خلال أسبوع باريس للموضة. وقد تضمّن العرض 55 إطلالة تميّزت بتصاميمها الساحرة، أقمشتها الراقية، وتطريزاتها الغنية التي تمّ تنفيذها بحرفيّة عالية.

التول، الأورغنزا، الكريب، والحرير هي الأقمشة التي تكرّر ظهورها في هذه المجموعة. وقد تزيّنت بالأزهار المطبّعة أو المصنوعة من القماش، الريش والشراريب المعدنيّة، حبات اللؤلؤ والكريستال التي أضفت لمسات من الفخامة والترف على التصاميم.

افتُتح العرض بمجموعة من التصاميم باللون الأبيض تنوّعت بين الفساتين والتايورات القصيرة، والأثواب الطويلة التي تزيّنت بالتطريز الفاخر، والورود المطبّعة، والرسمات الهندسيّة. ثم تلتها مجموعة من الأثواب ذات التصاميم المبتكرة بألوان الأحمر، والأسود، والكحلي. أما في القسم الثاني من العرض فتألّقت التدرجات الباستيلية على أقمشة شفّافة تحوّلت إلى أثواب جميلة تليق بأرقى مناسبات البساط الأحمر.

وقد لفتنا تكرار ظهور الكاب في أكثر من إطلالة تضمّنتها هذه المجموعة متميّزاً في كلّ مرة بقصّة مختلفة، فرأيناه ينسدل من الكتفين كأنه جزء من الكمين، يهبط من الظهر ليرافق الثوب حتى أطرافه الملامسة للأرض، يتحوّل إلى معطف طويل وشفّاف من الدانتيل، أو يتخذ شكل رداء من الريش يرافق ثوب الزفاف الأبيض.

عارضات Ralph&Russo ظهرن جميعاً بشعر أسود داكن وتسريحة موحّدة اتخذت شكل قصّة مربّعة مع غرّة تنسدل على الجبين. وقد تمّ تنسيق إطلالاتهن مع أحذية ذو كعب مرتفع وحقائب باللون الأسود.

ما لفتنا في مجموعة Ralph&Russo الجديدة هي أن تصاميمها جاءت أكثر عصريّة مما عهدناها في المجموعات السابقة. وقد علّلت تمارا رالف هذا التوجّه بأن نساء اليوم يملكن أوجه متعددة، وقد رغبت الدار في هذه المجموعة أن ترضيهن جميعاً بحيث تجد كل امرأة في تصاميمها إطلالة تجسّد مفهومها الشخصي للأناقة. تعرّفوا فيما يلي على بعض تصاميم أحدث مجموعات Ralph&Russo التي أثبتت مرة جديدة أنها خبيرة في أسرار الأناقة.