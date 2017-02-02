هل تعرفين أن نوع بشرتك قد يتبدل كل 6 أشهر؟

نوع بشرتك قد يكون جافاً، حساساً، دهنياً، مختلطاً أو عادياً وهو يفرض عليك عناية خاصة بما يتناسب مع متطلبات هذا النوع من البشرة. ولكن هل تعلمين أن نوع بشرتك ممكن أن يتبدل مع مرور الأيام، وفي ظل الظروف الحياتية والمناخية المختلفة؟ ولذلك ينصحك الخبراء بإعادة الاختبار الذي يدلّك على نوع بشرتك كل ستة أشهر، على أن تقومي بتعديل روتينك الخاص بالعناية التجميلية بما يتناسب مع المتطلبات المتبدلة التي قد تطرأ على نوع البشرة.

لتحليل نوع بشرتك، قومي بما يلي:

• اغسلي وجهك بمنظف وجه يحتوي على رغوة معتدلة.

• انتظري نصف ساعة على الأقل لمنح الزيت الوقت للعودة إلى البشرة.

• افحصي بشرتك في المرآة تحت ضوء النهار أو تحت ضوء أبيض.

• حددي نوع بشرتك وفقاً لأنواع البشرة المذكورة أدناه.

هناك 5 أنواع مختلفة للبشرة عليك معرفتها: العادية، الجافة، الدهنية، المختلطة والحساسة.

1- البشرة العادية

تبدو البشرة العادية صافية وموحدة اللون، فهي ناعمة الملمس غير دهنية ولا جافة. وهي تتميز بالخصائص التالية:

• تشعرين بالنعومة والراحة بعد التنظيف، أياً كان منظف الوجه المستخدم. ويمكنك استخدام أما غسول الوجه مع الماء أو صابون التنظيف مع الماء أو المنظف الكريمي.

• ستظل بشرتك تبدو نضرة ونظيفة بحلول منتصف النهار.

• لن تعاني من ظهور حب الشباب أو البثور إلا في بعض الأحيان فقط، ربما قبل أو خلال دورتك الشهرية أو حين تتعرضين لضغوط كبيرة.

• لن تعاني من مشكلة في استخدام ملطف الوجه المعروف أيضاً بالتونر.

• تشعرين براحة كبيرة في بشرتك بعد وضع كريم الليل الغني.

2- البشرة الجافة

حين تفقد البشرة رطوبتها فهذا يعني أنه يتم فقدان الماء بشكل أسرع مما يمكن استبداله، مما يسبب جفاف الطبقة العلوية من الجلد. وتبدو البشرة الجافة باهتة اللون، متقشرة وخشنة الملمس. فتشعرين أنها مشدودة بشكل مزعج بعد غسلها، وأنه من السهل تهيجها وإصابتها بالحكة. وهي تميل إلى ظهور الخطوط الرقيقة الجافة وتتميز البشرة الجافة عادة بالخصائص التالية:

• بعد تنظيفها بغسول الوجه أو الصابون المنظف والماء، تشعرين أنها مشدودة بشكل مزعج كما لو أنها صغيرة على وجهك.

• تشعرين بالانزعاج قليلاً بعد تنظيفها بالمنظف الكريمي.

• تبدأ بقع التقشر بالظهور عليها بحلول منتصف النهار.

• لن تعاني كثير من البثور أو حب الشباب.

• تشعرين باللسع في بشرتك بعد وضع ملطف الوجه.

• تشعرين براحة كبيرة حين تضعين كريم الليل الغني.

أما الأسباب التي يمكن أن تحول بشرتك إلى جافة فهي:

- الاستخدام الخاطئ لمستحضرات التجميل.

- اتباع طريقة خاطئة في غسل البشرة.

- حالة الغدة الدرقية.

- شيخوخة الجلد.

- الاستعداد الوراثي.

3- البشرة الدهنية

تتميز البشرة الدهنية بظهور طبقة لامعة عليها. وهي تكون سميكة، ذات مسام مفتوحة في بعض مناطقها، وتميل إلى ظهور الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء. وتتميز البشرة الدهنية عادة بمعظم هذه الخصائص:

• تشعرين بالراحة بعد تنظيف الوجه بغسول الوجه أو الصابون المنظف والماء.

• يكون ملمس البشرة دهنياً بعض الشيء بعد التنظيف بالمنظف الكريمي.

• تبدو بشرتك لامعة بحلول منتصف النهار.

• تعانين من ظهور متكرر للبثور وحب الشباب.

• تبدو بشرتك نضرة بعد وضع ملطف الوجه.

• تبدو بشرتك دهنية جداً بعد وضع كريم الليل الغني.

إن معرفة سبب البشرة الدهنية خطوة مهمة في تحسين حالتها. أما الأسباب التي يمكن أن تحول بشرتك إلى دهنية فهي:

- التنظيف القوي باستخدام مستحضرات تجميل تحتوي على مواد مهيجة.

- فرط نشاط الغدد الدهنية.

- الشدة والتوتر.

- اضطرابات هرمونية.

- الاستعداد الوراثي.

4- البشرة المختلطة

تكون البشرة المختلطة، دهنية في منطقة الأنف والذقن والجبين وجافة في منطقة الخدين. وهي تصاب أحياناً بالبثور في المناطق الدهنية. وتتميز البشرة المختلطة عادة بمعظم هذه الخصائص:

• تكون البشرة جافة في بعض المناطق وناعمة في مناطق أخرى بعد التنظيف بغسول الوجه أو الصابون المنظف والماء.

• تبدو البشرة دهنية في بعض المناطق وجيدة في مناطق أخرى بعد التنظيف بالمنظف الكريمي.

• تبدو البشرة لامعة في بعض المناطق، خاصة منطقة الأنف والذقن والجبين، بحلول منتصف النهار.

• تعانين أحياناً من اندلاع البثور وحب الشباب، خاصة في منطقة الأنف والذقن والجبين.

• تشعرين أن بشرتك نضرة في بعض المناطق ولكنك تشعرين باللسع في مناطق أخرى بعد وضع ملطف الوجه.

• تبدو بشرتك دهنية جداً في منطقة الأنف والذقن والجبين ومريحة في منطقة الخدين بعد وضع كريم الليل الغني.

5- البشرة الحساسة

تتميز البشرة الحساسة عادة بمعظم هذه الخصائص:

• تبدو بشرتك جافة وتسبب الحكاك في بعض المناطق بعد التنظيف بغسول الوجه أو الصابون المنظف والماء.

• تشعرين بالراحة في بشرتك أحياناً وأحياناً تشعرين برغبة في حكها بعد التنظيف بالمنظف الكريمي.

• قد تظهر بقع متقشرة وبعض الاحمرار بحلول منتصف النهار.

• تعانين أحياناً من ظهور البثور وحب الشباب.

• تشعرين باللسع في بشرتك بعد استخدام ملطف الوجه.

• تشعرين بالراحة في بشرتك أحياناً في حين قد تتهيج البشرة في أحيان أخرى بعد وضع كريم الليل الغني.