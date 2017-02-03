هل تعرّفتم على كوكو قبل "شانيل"؟

أطلقت دار Chanel مجموعتها الجديدة من المجوهرات الراقية كتحيّة لمؤسسة الدار غابرييل شانيل التي غيّرت مفهوم الأناقة خلال القرن العشرين.

حملت هذه المجموعة اسم كوكو قبل شانيل أو Coco Avant Chanel، وقد تضمّنت تصاميم متميّزة من خواتم، وعقود، وأساور، وأقراط للأذنين، وساعات، وحتى مجوهرات تمّ تنفيذها جميعاً بالذهب الأبيض وترصيعها بالماس.

تألّفت هذه المجموعة من أحد عشر طقماً حمل كل منها اسم امرأة رافقت غابرييل شانيل خلال مسيرتها وكان لها تأثير على حياتها. وقد جاءت التصاميم مستوحاة من عنصرين أساسيين ميّزا أسلوب Chanel هما الدانتيل والشرائط التي تحوّلت إلى مجوهرات من الذهب والأحجار الكريمة الملونة، بتدرج رقيق من اللونين الوردي والبيج. امتزجت فيها أحجار المورجانيت، واللؤلؤ، والإسبينل، وحجر القمر، وياقوت بادبرادشا بالألماس.

وتتحرك الشرائط المرصعة بالمجوهرات بحرية تامة: لينة، منسدلة، لولبية، أو معقودة في حلقات أثيرية وتكون أطرافها أحيانًا حادّة وأحيانًا أخرى وكأنها منسّلة بالألماس.

مصقول، بسيط، وأنيقة، يبدو الدانتيل وكأنه مطبوع على الكاميليا والأزهار والطيور. ولاستحضار قصات غابريال شانيل الجريئة، تم تصميم الدانتيل بأشكال غير متماثلة، تتماشى تمامًا والجسم.

مجموعة Coco Avant Chanel الجديدة من المجوهرات الراقية تعكس رحلة البحث عن الحقيقة، والشغف بالدقة، والرغبة بالخفة التي تجسّد جميعها جوهر أسلوب غابريال شانيل. اكتشفوا بعض تصاميمها معنا فيما يلي: