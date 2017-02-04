أزياء ترتقي بالإطلالات اليومية من توقيع ربيع كيروز

امرأة المصمم اللبناني ربيع كيروز عصرية، مفعمة بالشباب وتبحث عن تصاميم مبتكرة ترتكز على قاعدة كلاسيكية. أما مجموعة أزيائها لخريف وشتاء 2017 فغنية بالقطع الأساسية التي خلعت عنها رداءها الروتيني لتلبس حلة التجدد.

حرص ربيع، بخلاف ما تجري العادة، على الجلوس بين الجمهور خلال عرض أزيائه الذي قدمه مؤخراً على هامش أسبوع باريس للموضة. وقد استقبل ضيوفه في مشغله الباريسي، حيث اختالت العارضات بتصاميم فاخرة سوف ترافق النساء لأكثر من مناسبة، وفصل، وموسم.

برع كيروز في تقديم المعطف والجاكيت ذات القصات الواسعة والألوان الكلاسيكية كالأسود، والعاجي، والنيلي، والزيتي، والوردي. وقد نسقها مع بنطلونات واسعة حيناً وأثواب قصيرة حيناً آخر. كما جمع بين الثوب والبنطلون في إطلالة واحدة واختار الطابع المريح للأثواب الطويلة التي تليق بالمناسبات.

العباية الشرقية شكلت مصدر إلهام لربيع كيروز في بعض تصاميمه، فرأينا بعضاً من قصاتها وأسلوب أكمامها يظهر على أزياء مخططة بدت شديدة الراحة والأناقة في الوقت نفسه. أما الإكسسوارات التي رافقت هذه الأزياء فاتخذت شكل أحذية Derby نسائية مصنوعة من الجلد اقتصرت ألوانها على الأسود والأبيض. وقد رافقت بعض الإطلالات قفازات جلدية كملت أناقة التصاميم.

تعرفوا على بعض إطلالات Maison Rabih Kayrouz للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.