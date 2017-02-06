5 صيحات جديدة سوف تطبع موضة الربيع المقبل

طرحت منصّة Net-A-Porter الإلكترونية المتخصصة بالموضة حملتها الترويجية للربيع والصيف المقبلين. تمّ تصوير هذه الحملة في مدينة لشبونة الأوروبية بهدف تقديم أبرز 5صيحات من الموضة الخاصة بالموسم القادم، وشاركت فيها مجموعة من أشهر العارضات العالميات أمثال: غرايس إليزابيت، صوفي هيميت، جينغ ون، ولينيسي مونتيرو.

صيحات الموضة التي سنشهدها في الموسم القادم، وسنعتمدها في إطلالاتنا هي: موضة الألوان المتعددة Colour Block، موضة القمصان الرياضية Sweats، أسلوب البوهييا الحالم، الأزياء المبتكرة وأناقة الألوان الترابية.

لا تقتصر الأزياء الواردة في هذه الحملة على أبرز المصممين أمثال: Gucci، وBalenciaga، وMiu Miu، وChloe، وStella McCartney بل تشمل أيضاً علامات ناشئة ومعاصرة مثل Magda Burtrym، وBeaufille، وJacqemus التي قدّمت أفكاراً متجددة تليق بالنساء اللواتي يواكبن الموضة العالمية. تعرّفوا من خلال الصور التالية على موضة الموسم المقبل واستوحوا منها إطلالات متجددة ومبتكرة.