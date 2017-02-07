3 خلطات طبيعية شائعة كثيراً وخطرة جداً

يتحدثون دائماً عن فوائد الخلطات الطبيعية في مجال العناية بالبشرة، ولكن هل تعلمون أن بعض الخلطات قد تلحق الأذى بالطبقة السطحية من الجلد وتسبب لها مشكلات تُترجم من خلال الاحمرار، والتحسس، وظهور البثور.

تعرفوا فيما يلي على أكثر الأقنعة الطبيعية شيوعاً وما يمكن أن تلحقه من أذى بالبشرة:

1- قناع الليمون والسكر

يتمّ تحضير هذا القناع المقشر والمنقي عبر خلط كل ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من السكر. وهو من أكثر الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تكون خطرة على البشرة الحساسة والمُتعبة.

إن سبب خطورة هذه الوصفة يكمن في وجود عصير الليمون الذي يمكن أن يسبب تهيج البشرة وتحسسها، وإزالة الزيوت الطبيعية التي تفرزها عادةً لحماية نفسها. أما السكر ذات المفعول المقشر، فقد يزيد من إضعاف البشرة. ولذلك ننصحك في هذا المجال باستبدال الليمون بالعسل أو بزيت الزيتون مما يؤمن لك تقشيراً لطيفاً ويحافظ على ترطيب البشرة.

2- خلطة عصير البرتقال وماء الورد

يُستعمل خليط عصير البرتقال وماء الورد كمنظف طبيعي للجلد ومفتح له نظراً لاحتوائه على الفيتامين C ومضادات الأكسدة. كما أنه يتمتع بفوائد مرطبة ومنعمة لبشرة الوجه والجسم. إلا أن هذه الفوائد قد تتحول إلى أضرار على بعض أنواع البشرات التي لا تتحمل الحموضة التي يتميز بها عصير البرتقال. لذلك من الضروري تجنب استعمال هذه الخلطة عند الشعور بحكة جلدية، أو احمرار، أو أي علامات دالة على وجود التهاب. ويستحسن تجربتها على منطقة محدودة من البشرة قبل تطبيقها على الوجه أو الجسم.

3- خلطة مطحون الزنجبيل والزبادي

يتم تحضير هذا القناع بخلط كل ملعقة كبيرة من مطحون الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من الزبادي، وقد يُضاف إليه القليل من العسل أو مرطب الفازلين. وهو يستعمل لإعادة النضارة والحيوية إلى البشرة المتعبة، ولكنه يمكن أن يتمتع أيضاً بمفعول عكسي ناتج عن التحسس تجاه مطحون الزنجبيل مما يسبب حكة، واحمراراً، وظهور بثور على الجلد. وفي هذه الحالة ينصح بغسل الوجه بالماء البارد واستعمال مرطب يعمل على تهدئته، بالإضافة إلى استعمال مضاد حيوي في حال لم تزول البثور بعد 3 أو 4 أيام.