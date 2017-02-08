راني زاخم يستذكر داليدا وسنوات الديسكو

بمناسبة مرور 30 عاماً على رحيلها، قرّر المصمم اللبناني راني زاخم أن يقدّم أحدث مجموعاته من الأزياء الراقية كتحيّة للنجمة الراحلة داليدا مجسّداً عبر تصاميمه أبرز مراحل حياتها الفنية تحت الأضواء. وهو بذلك تجاوز عنصري الزمان والمكان، كون شهرة هذه النجمة العالمية تعدّت البعد الجغرافي لتحتلّ قلوب محبّيها حول العالم وتبقى حيّة حتى بعد مرور سنوات طويلة على غياب صاحبتها.

39 إطلالة تضمنتها هذه المجموعة، حاملة الرقم 6 ضمن مجموعات راني زاخم التي اعتاد أن يطلقها من أسبوع Alta Roma للموضة في العاصمة الإيطالية. وتميّزت بالألوان المشرقة وبطابع الغلامور التي عُرفت به أناقة داليدا.

استوحى راني زاخم من موضة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ومن أناقة الديفا داليدا إطلالات بهرتنا بتصاميمها وألوانها المرحة التي زيّنت أقمشة الأورغنزا، والحرير بتدرّجات الأحمر، والليلكي، والأزرق، والأصفر. وقد لفتتنا الإطلالات التي تزيّنت بالألوان المعدنية وثنائي الأبيض والأسود الذي جسّد الأناقة المتكاملة.

حرص راني زاخم على أن يحاكي من خلال قصّات تصاميمه 3مراحل أساسية من حياة داليدا: مرحلة غنائها في الديسكو، مرحلة "استوديو 54"، وإطلالتها على مسرح الأولمبيا الشهير. وانطلاقاً من ذلك اعتمد 3 قصّات شكّلت أساس المجموعة: قصّة حورية البحر التي تُظهر تفاصيل الجسم بطريقة راقية، القصّة المستقيمة التي تبرز القوام الرشيق، وقصّة ال"إيفازيه" ذات الطابع الأنثوي والتي تأتي قريبة من الجسم من الأعلى وتتسع تدريجياً عند الأسفل.

تطريزات "الأرابيسك" زيّنت أثواب الكوكتيل القصيرة وأثواب السهرة الطويلة. وقد تمّ تطريز بعض الفساتين بأحجار اللؤلؤ المتعدّدة الألوان مما أكسبها لمعاناً مميّزا، كما تمّ استخدام التقنيّة الثلاثية الأبعاد لإضفاء بعداً عصرياً على الإطلالات. تعرّفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة فيما يلي: