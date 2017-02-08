ساعة جاكي في متناول يدكِ

بمناسبة إطلاق فيلم "جاكي" الذي يتناول شخصية السيدة الأميركية الأولى الراحلة جاكلين كينيدي، التي تجسّد دورها النجمة نتالي بورتمان، أصدرت دار Piaget للساعات والمجوهرات الفاخرة مجموعة من الساعات مستوحاة من ساعة كانت تملكها السيدة كينيدي.

وتظهر شخصية جاكي، التي تُشتهر بأزيائها وأكسسواراتها الأنيقة في الفيلم، وهي تتألّق بساعة Piaget مصنوعة من الذهب بالإضافة إلى قطع مجوهرات فاخرة أخرى ترمز إلى أسلوب الدار الشهيرة. كما تُزاوج هذه الشخصية بين الخيال والواقع، وتعكس صورة مُفعمة بالحياة عن السيدة الأولى على مدى فترة 4 أيام قبل وقت قصير من اغتيال زوجها الرئيس جون كينيدي بتاريخ 22 نوفمبر 1963.

تبدو الساعة التي ارتدتها جاكي كينيدي خلال تلك الحقبة وهي تزيّن معصم بطلة الفيلم نتالي بورتمان في بعض المشاهد. وهي تتميّز بقرص بيضاوي الشكل مصنوع من اليشم الأخضر ومرصّع بالماس وأحجار التورمالين الخضراء. وقد تمّ تزويدها بسوار ناعم مصنوع من الذهب الشبكي ومُزيّن بنمط "بالاس" الزخرفي الذي تُشتهر به Piaget.

ترمز هذه الساعة الأنيقة الخاصة بجاكي كينيدي إلى عصر Piaget الذهبي في فن صياغة الذهب والأحجار الملونة الساحرة. وهي أصبحت الآن جزءاً من إرث الدار، وطُرحت مجموعة من الساعات مستوحاة منها في العام 2014.

أما اليوم، وتزامناً مع إطلاق هذا الفيلم في دبيّ، تقدّم Piaget تصميمين حصريين من هذه الساعة خاصّين بالشرق الأوسط بحيث صُنعت الأولى من الملكيت الأحمر والذهب الوردي فيما تمّ تصميم الثانية من اللازورد الأزرق والذهب الأبيض. ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي: