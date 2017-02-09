جميلات حفل "أمفار" يفضّلن أناقة "فرساتشي"

أقيم مساء أمس حفل amfAR الشهير في مدينة نيويورك، الذي يُعلن عادةً عن ابتداء شهر الموضة مع أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة، الذي سيليه كل من أسابيع لندن، وميلانو، وباريس لموضة الخريف والشتاء المقبلين.

وقد وجّه الحفل في نسخته الأخيرة تحيّةً خاصة إلى كلّ من النجمة سكارليت جوهانسن والمصممة دوناتيللا فرساتشي لدعمهما المستمر لمؤسسة amfAR التي تُعنى بجمع التبرعات لتمويل الأبحاث حول مرض الإيدز.

وقد كانت دار Versace الحاضر الأكبر في هذا الحفل، إذ تزيّنت بتصاميمها مجموعة من أجمل النجمات ندعوكم للتعرّف على إطلالاتهن فيما يلي:

- اختارت العارضة نعومي كامبل ثوباً باللون البرتقالي مشكوكا بالكامل نسّقته مع حقيبة ذهبية من Versace.

- اعتمدت النجمة ديان كروغر إطلالة من مجموعة Versace لخريف2016 ثوباً قصيراً مزيّنا بالشكّ اختلطت فيه ألوان الأسود، والأزرق، والبرغندي. ونسّقته مع حذاء وحقيبة باللون الأسود من العلامة نفسها.

- تألّقت العارضة هايدي كلوم بثوب أسود طويل من مجموعة Versace لما قبل الخريف تزيّن بالتطريز الملوّن.

- المصممة دوناتيللا فرساتشي اختارت لإطلالتها ثوباً باللون المعدني الذهبي نسّقته مع صندل باللون نفسه.

أما بعيداً عن الإطلالات التي تحمل توقيع Versace، فقد لفتتنا أناقة بعض النجمات ومنها ما تميّزت به نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون إطلالتها الذهبية من Maria Lucia Hohan، واختارت المغنية الأميركية ماديسون بيير ثوباً مطرّزاً من مجموعة AshiStudio لربيع 2016، حوّلها إلى أميرة من أميرات القصص الخرافية.