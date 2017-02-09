كيف تحوّلت جيجي إلى باربي؟

كشفت العارضة العالمية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد من خلال صفحتها على موقع "إنستغرام" عن دمية Barbie تمثّلها وهي مرتدية أزياء من علامة Tommy Hilfiger الأميركية. وعلّقت على الصورة قائلةً: "لا أصدّق أنها أنا!!! شكراً لهذا الشرف #Mattel و@tommyhilfiger."

وقد جاء إطلاق شركة Mattel لدمية باربي- جيجي الجديدة بالتزامن مع إطلاق مجموعة Tommy x Gigy للأزياء. وهي المجموعة الثانية التي تتعاون فيها جيجي حديد مع المصمم الأميركي طومي هيلفيغير. وكانت المجموعة الأولى التي تمّ إطلاقها في هذا المجال سبق أن نالت رواجاً عالمياً وإقبالاً من جانب الصبايا اللواتي يعتبرن جيجي مثالاً للجمال والأناقة.

دمية جيجي تشبه جيجي الحقيقية بشكل لافت، وقد حافظت على طابعها الشبابي من خلال ارتداء سروال قصير من الدنيم وتي شيرت أبيض يزيّنه لوغو Tommy Jeans. وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة ظهر من الجلد باللون الأسود، نظارات شمسيّة رفعتها على رأسها، وحذاء رولر.

ومن المنتظر أن يأتي التهافت عليها من جانب الفتيات الصغيرات اللواتي يهوين جمع الدمى، ولكن أيضاً من قبل "الفاشينيستاز" المعجبات بإطلالات جيجي وأسلوبها في مجال الأناقة.