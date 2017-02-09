عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ستايل

كيف تحوّلت جيجي إلى باربي؟

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
رابط مختصر

كشفت العارضة العالمية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد من خلال صفحتها على موقع "إنستغرام" عن دمية Barbie تمثّلها وهي مرتدية أزياء من علامة Tommy Hilfiger الأميركية. وعلّقت على الصورة قائلةً: "لا أصدّق أنها أنا!!! شكراً لهذا الشرف #Mattel و@tommyhilfiger."

وقد جاء إطلاق شركة Mattel لدمية باربي- جيجي الجديدة بالتزامن مع إطلاق مجموعة Tommy x Gigy للأزياء. وهي المجموعة الثانية التي تتعاون فيها جيجي حديد مع المصمم الأميركي طومي هيلفيغير. وكانت المجموعة الأولى التي تمّ إطلاقها في هذا المجال سبق أن نالت رواجاً عالمياً وإقبالاً من جانب الصبايا اللواتي يعتبرن جيجي مثالاً للجمال والأناقة.

العارضة جيجي حديد العارضة جيجي حديد
جيجي وباربي جيجي وباربي

دمية جيجي تشبه جيجي الحقيقية بشكل لافت، وقد حافظت على طابعها الشبابي من خلال ارتداء سروال قصير من الدنيم وتي شيرت أبيض يزيّنه لوغو Tommy Jeans. وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة ظهر من الجلد باللون الأسود، نظارات شمسيّة رفعتها على رأسها، وحذاء رولر.

ومن المنتظر أن يأتي التهافت عليها من جانب الفتيات الصغيرات اللواتي يهوين جمع الدمى، ولكن أيضاً من قبل "الفاشينيستاز" المعجبات بإطلالات جيجي وأسلوبها في مجال الأناقة.

كلمات دالّة

#Mattel, #جيجي حديد, #إنستغرام, #باربي, #دمية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر