8 أخطاء نرتكبها جميعاً بحقّ شعرنا

لمعان الشعر ونعومته من الأحلام التي نرغب جميعاً بتحقيقها عندما يتعلّق الأمر بالعناية بشعرنا، ولذلك نلجأ إلى مستحضرات العناية، والأقنعة المغذّية، وتناول المكمّلات الغذائية...ولكن هل تعلمون أن بعض الأخطاء ممكن أن تقضي على كلّ الجهود التي نبذلها في هذا المجال. تعرّفوا فيما يلي على أكثر 8 أخطاء شيوعاً نرتكبها بحقّ شعرنا:

1- تسريحه وهو رطب

القاعدة الأساسية للحصول على شعر طويل وغنيّ بلمعانه تعتمد على تجنّب تسريحه بالفرشاة عندما يكون رطباً، فتعرّض الشعر للماء يجعله ضعيفاً وسهل التكسّر عند التسريح. ولذلك من الأفضل أن ننتظر إلى أن يجفّ قبل تسريحه بمشط عريض الأسنان لفكّ تشابكه.

2- اللجوء إلى "البراشينغ" الساخن جداً

"البراشينغ" هو تصفيف الشعر بواسطة المجفّف الكهربائي، وإذا كان اللجو إليه للحصول على تسريحة مرتبة ضروريّ بالنسبة لمعظمنا إلا أن رفع حرارة المجفف إلى نسبتها القصوى ممكن أن يُتلف ألياف الشعر ويسبّب تقصّفه وتساقطه. وللتخفيف من مضار "البراشينغ" يُنصح باعتماد الحرارة المعتدلة عند تمليس الشعر أو تسريحه.

3- فرك أطراف الشعر لتجفيفها من الماء



إن فرك الشعر بالمنشفة لتجفيفه من العادات الخاطئة التي علينا التخلّص منها نظراً لكونها تُضعف الشعر وتسبب تكسّره. يمكننا الإستعاضة عنه بلفّ الشعر الرطب بالمنشفة لبضع دقائق، ثمّ تربيت المنشفة عليه بكل نعومة لتخليصه من البلل.

4- إستعمال مستحضرات العناية غير المناسبة لطبيعة الشعر

إن استعمال مستحضر العناية المناسب ضروري لصحّة الشعر، ولكن اختياره ليس بالمهمة السهلة نظراً للكم الهائل من المستحضرات المتوفرة في الأسواق. وللتأكد من أنك تحسنين الإختيار ننصحكِ بالتوجه إلى المستحضرات الغنية بالمكوّنات الطبيعية التي يمكن أن تعتني بشعركِ بكلّ نعومة، واختيار الشامبوهات والكريمات التي تتناسب مع نوعية شعرك وتعالج المشكلات التي يمكن أن يعاني منها.

5- إستعمال مكواة السيراميك على شعر رطب

يشكّل استعمال مكواة السيراميك على شعر رطب من أكبر الأخطاء التي يمكن أن ترتكبيها بحقّ شعركِ، فهي كفيلة في هذه الحالة بإلحاق التلف بالشعر دون أن يكون لديكِ أي وسيلة لإصلاح الضرر في هذا المجال. إحرصي دائماً على استعمال هذه المكواة على شعر جاف وخلٍ من أي رطوبة.

6- إعتماد التسريحات المشدودة جداً

تُعتبر تسريحة ذيل الحصان من أكثر التسريحات رواجاً كونها عمليّة، سهلة التطبيق، وتتناسب مع متطلّبات حياتنا اليومية. ولكن اعتماد هذه التسريحة بشكل مشدود جداً ممكن أن يلحق الأذى بالشعر مسبّباً تقصّفه وتساقطه. والحلّ هو التخفيف من إعتماد هذه التسريحة بشكل يومي وترك الشعر حراً بين الحين والآخر.

7- غسل الشعر بشكل يومي

إن غسل الشعر بشكل يومي يفرض إستعمال الشامبو والكونديشنر بشكل مكثّف، ومن شأن ذلك أن يلحق الأذى بفروة الرأس التي تفقد طبقة الزهم الحامية لها. ولذلك يُنصح بعدم غسل الشعر أكثر من مرتين أو ثلاثة أسبوعياً بشامبو خاص بالإستعمال المتكرر.

8- تفويح الشعر بالماء الساخن جداً

يؤدي تفويح الشعر بالمياه الساخنة جداً إلى تنشيط عمل الغدد المتواجدة تحت فروة الرأس مما يسبّب إفراطاً في إنتاج الزهم ويزيد من مشكلة الشعر الدهني. ولذلك ينصح خبراء العناية في هذا المجال بتفويح الشعر بالماء الفاتر ومن ثم بالماء البارد للحفاظ على لمعانه وإشراقه.

