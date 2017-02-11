هذا ما قدّمته أشهر مصممتين بحرينيتين في نيويورك

تحرص المصممتان البحرينيتان الشيخة هيا والشيخة نور آل خليفة على تواجد مجموعة أزيائهما كل موسم ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة.

وقد قدّمتا مؤخراً مجموعتهما من الأزياء الجاهزة لخريف 2017 التي تضمّنت 32 إطلالة بقيت وفيّة لأسلوبهما في التصميم الذي يجمع بين التفاصيل الذكورية والتفاصيل الأنثوية في إطلالات عصرية تلقى نجاحاً كبيراً على الصعيد العربي والعالمي.

افتُتح العرض ببدلة رسميّة بسيطة باللون البيج تميّزت بطابعها الذكوري وبلونها الحيادي الذي انسحب على كل تصاميم المجموعة. فقد اقتصرت الألوان المستعملة طوال العرض على التدرّجات الأساسية كالبيج، والرمادي، والأسود، والأبيض، والكحلي.

المعاطف من القطع الأساسية التي تكرّر ظهورها في هذه المجموعة، وقد تمّ تنفيذها بخامات الجوخ، أو الفرو، أو المخمل المطرّز وترافق بعضها مع أوشحة متناسقة لفّت الأعناق. كما تمّ تنسيق الكنزات الصوفية مع تنانير مطبّعة متوسّطة الطول تزيّنت بحزام جلديّ عند الخصر.

وقد دخلت الزخرفات الأنثوية بلمساتها الخفيفة على بعض الإطلالات متخذةً شكل تطريز، أو أزهار نافرة زيّنت الكمّين. واختُتم العرض بمجموعة من الإطلالات المسائية تضّمنت "جامبسوت" تميّز بقصّة كلاسيكية في القسم الأعلى منه ليصبح مرفقاً بتنورة طويلة من الجانب الخلفي.

ترافقت الإطلالات مع أحذية بسيطة وبدون كعب تزيّن بعضها بالتطريز، فيما تمّ ارتداء بعضها الآخر مع جوارب صوفية. وقد جاءت مجموعة Noon by Noor لخريف 2017 امتداداً لمجموعة ما قبل خريف2017 حيث تميّزت بتكرار استعمال الثنيات المعزّزة للطابع الأنثوي في الأزياء. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.