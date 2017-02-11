هل يصمّم جيريمي سكوت للكبار أم للصغار؟

المعروف عن المصمم الأميركي جيريمي سكوت أنه صاحب أفكار غريبة ومبتكرة جداً في مجال تصميم الأزياء والإكسسوارات. هذا ما يثبته عمله كمدير إبداعي لدار Moschino وما تؤكّده مجموعات الأزياء التي تحمل اسمه وكان آخرها ما قدّمه مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة لخريف2017.

تضمّنت هذه المجموعة 59 إطلالة غلبت عليها الأزياء النسائية وتخلّلتها بعض الإطلالات الرجالية المبتكرة جداً. وقد اختار جيريمي سكوت العارضة الشهيرة جيجي حديد لتفتتح عرضه بأزياء اختلطت فيها الطبعات الحيوانية مع الدنيم والرسومات القوطيّة. وهي عادت للظهور قبل نهاية العرض بإطلالة أخرى مؤلفة من بنطلون وجاكيت من الجلد باللون الأبيض تزيّنت بالمسامير وجاءت مستوحاة من طراز الغرب الأميركي المعروف بالـ"ويسترن".

أجواء تسعينيّات القرن الماضي الغنية بالألوان القوية، والنقوش المزخرفة، والطبعات المبتكرة أضفت بطابعها على هذا العرض، الذي عاد بنا أيضاً إلى أجواء طفولية زيّنتها الرسومات الكرتونية والتقليمات اللونية المرحة التي أضافت لمسات من الحيوية على الإطلالات.

تميّزت التصاميم التي قدّمها سكوت في هذه المجموعة بياقاتها العريضة، وسراويلها الواسعة الساقين، والتي شيرت المطبّعة، وتنانير الدنيم، وسترات البايكر الجلدية. كما تزيّنت الإطلالات بالمخمل الملوّن وأوشحة الفرو والريش. وقد لفتتنا المعاطف الفضية اللامعة التي رافقتها نظارات شمسيّة بتصميم مبتكر، وتمّ تنسيقها مع "ليغيننغ" من الشبك الأسود.

من أبرز الإكسسوارات التي رافقت هذه المجموعة الحقائب الصندوقية التي تشبه إلى حدّ كبير حقائب الدمى المزيّنة بالرسومات والألوان. مما يدفعنا إلى السؤال: هل يصمم جيريمي سكوت للكبار أم للصغار؟ تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعة Jeremy Scott لخريف 2017 فيما يلي.