أديل الرابحة الكبرى لجوائز وأناقة حفل "غرامي 2017"

استطاعت المغنية البريطانية أديل أن تحصد 5جوائز في حفل Grammy Awards الذي أقيم مساء أمس، بنسخته التاسعة والخمسين، في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وقد ظهرت أديل بكامل أناقتها على البساط الأحمر للحفل وهي ترتدي ثوباً طويلاً باللون الأخضر الزيتوني من دار Givenchy نسّقته مع حذاء من الساتان باللون نفسه، لتحجز لنفسها مكاناً على لائحة أكثر النجمات أناقةً في هذا الحفل. وقد تضمّنت هذه اللائحة أسماءً أخرى ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:

- تألّقت النجمة جنيفير لوبيز بثوب طويل باللون الليلكي حمل توقيع دار Ralph&Russo البريطانية. وقد بدت فيه بمنتهى الأناقة رغم الفتحات الكبيرة التي زيّنته عند الصدر والساق.

- اختارت النجمة الكندية سيلين ديون ثوباً باللون الأخضر الزمردي من مجموعة Zuhair Murad من الأزياء الراقية للربيع والصيف المقبلين. أبرز ما ميّز هذا الثوب الترتر الذي غطّاه بالكامل والحزام الذي تزيّن بعقدة كبيرة عند الخصر.

- اختارت النجمة صولانج نولز ثوباً معدنياً بكتف واحدة وباللون الذهبي من Gucci، تميّز بقماشه المثني، وكشاكشه، وشقّه الكبير عند الساق.

- اختارت العارضة كريسي تايغن ثوباً أسود طويلا تزيّن بالشرائط حمل توقيع Roberto Cavalli.

- حاولت النجمة كاتي بيري أن تظهر بإطلالة مختلفة عن ما اعتادت أن تظهر به، وقد اختارت ثوباً حمل توقيع Tom Ford تميّز بقماشه المعدني من الأعلى وبالريش الوردي من الأسفل.

- اختارت باريس جاكسون، ابنة النجم الراحل مايكل جاكسون، ثوباً بقصّة الجامبسوت من دار Balmain تميّز بطرازه الشبابي وبقماشه المصنوع من الصوف اللمّاع.

- اختارت ريهانا تنورة طويلة ومنفوخة باللون الأسود رافقتها توب قصيرة باللون البرتقالي من Armani Prive.

- اعتمدت النجمة الصينية جاين زانغ ثوباً أميرياً باللون البيج الحيادي تزيّن بتطريز من الريش حمل توقيع دار Tony Ward.