العقد والشرائط هي المفضلة لدى "كارولينا هيريرا"

قدّمت المصممة الأميركية ذات الأصول الفنزويلية كارولينا هيريرا مؤخراً عرضها من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة. وقد تضمّن العرض 39 إطلالة بقيت وفيّة لأسلوب هذه المصممة التي استطاعت طوال مسيرتها أن تواكب المرأة في تفاصيل حياتها اليومية وفي مناسباتها، مقدّمةً لها تصاميم في منتهى الأناقة والأنوثة.

القميص الأبيض، الغالي على قلب كارولينا هيريرا، افتتح العرض واختتمه إذ ظهرت هيريرا في نهايته لتحيّة الجمهور بقميص أبيض نسّقته مع تنورة داكنة، وحذاء، وجوارب سميكة باللون نفسه. أما العقد والشرائط فزيّنت جميع الإطلالات تقريباً، ولكن لم يتمّ تقديمها بالأسلوب الكلاسيكي المتعارف عليه بل حدّدت جمال الخصر أو العنق وزيّنت الكتفين وحتى الأحذية.

الثنيات كانت الحاضر الأكبر في هذه المجموعة وقد طالت جميع الأقمشة تقريباً، فرأيناها تظهر على أثواب السهرة، والتنانير المتوسطة الطول، وحتى على تنورة مصنوعة من قماش الجلد الذي يصعب ثنيه عادةً.

انقسم عرض Carolina Herrera لخريف وشتاء 2017 إلى قسمين، تميّز القسم الأول منهما بالإطلالات النهارية العملية. حيث ترافقت القمصان البيضاء مع بنطلونات أو تنانير "ميدي " داكنة. كما ظهرت المعاطف والكابات ذات الطلّة المتجددة والكنزات الصوفيّة التي تمّ تنسيقها مع تنانير من التول، أو الشيفون، أوالدانتيل. أما في القسم الثاني من العرض فتألّقت أثواب الكوكتيل المصنوعة من التول، والكروشيه، والمخمل. وظهرت الأثواب الطويلة التي دخلت عليها بعض اللمسات المعدنية فيما تزيّن بعضها الآخر بالثنيات وبعقد كبيرة لفّت العنق.

أما بالنسبة للألوان، فتكرّر في هذه المجموعة تناسق الأسود مع الأبيض، مع ظهور لافت للأزرق البترولي، والبرغندي، والرمادي. كما لفتنا اللون الزهري المبودر الذي زيّن بعض الإطلالات بطابعه الأنثويّ الرقيق. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Carolina Herrera للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.