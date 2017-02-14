بالفيديو: هذه إكسسوارات "جاديور" الربيعية الجديدة

في أولى مجموعاتها من الإكسسوارات لدار Dior اختصرت ماريا غرازيا كيوري، المديرة الإبداعية الجديدة للدار، عبارتي J’adore Dior الشهيرة والتي تعني "أعشق ديور" في عبارة واحدة هي J’adior . وقد زيّنت بها تصاميمها من الإكسسوارات الخاصة بالربيع المقبل، والتي ستكون متوفرة في الأسواق بدءاً من نهاية فبراير الجاري.

استطاعت كيوري من خلال هذه المجموعة أن تمنح إكسسوارات Dior روحاً جديدة ولمسة مميّزة اختلط فيها الطابع الذكوري بالطابع الأنثوي في تصاميم جمعت بين البساطة والطابع العصري.

عبارة J’adior تكرّر ظهورها على جميع قطع هذه المجموعة التي تلوّنت أحذيتها وحقائبها بالتدرجات الحيادية من أسود، وأبيض، وبيج. أما بالنسبة للعقود، وأقراط الأذنين، والأساور فتزيّنت بالسلاسل وتمّ تنفيذها بالمعادن الفضيّة والذهبية، وتلوّنت الأوشحة، والنظارات الشمسية بتدرجات "المونوكروم" السوداء والبيضاء.

لفتتنا في هذه المجموعة: الحقائب الفاخرة المصنوعة من جلد العجل والمزوّدة بمقبض جلديّ يسمح بحملها بكف اليد كاملاً، وهي تأتي مزوّدة بسلسلة معدنية تسمح بحملها على الكتف أيضاً. كما لفتتنا الأحذية ذات التصميم الكلاسيكي التي تزيّنت بشرائط بيضاء كُتبت عليها عبارة j’adior. تعرّفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة فيما يلي: