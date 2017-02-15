حان الوقت لاختيار نظاراتكِ الجديدة للصيف المقبل

في مجموعتها لصيف2017، تستكشف نظارات Chanel إطلالات أنثوية جديدة تُترجم عبر تصاميم يطغى عليها الطابع الريترو، الكلاسيكي أو المستقبلي. كلّ ذلك باللون الأسود الغامض، أو بالتدرّجات الحيادية الدافئة كالبيج، أو المشمشي، أو الذهبي.

تتّخذ النظارات الشمسية في هذه المجموعة شكل الفراشة وتكتسي بالأسيتات الأسود الذي يختلط باللون الفضي، فيما يتم تحديد قوس الحاجب بلمسات معدنية فضية أو ذهبية عيار 18 قيراط.

وتشهد هذه المجموعة عودة النظارات الشمسية التي تتخذ شكل قناع، والتي سبق لها أن ظهرت في عرض Chanel Data Center لربيع وصيف 2017. وتعود النظارات-القناع بثلاثة صيغ مختلفة: إثنين منها تعتمد على الشكل المستطيل مع جوانب معدنية رقيقة، وصيغة تتميّز بحجم كبير جداً وجوانب مصنوعة من ألياف النايلون. أما ألوان زجاجها فتأتي بالتدرجات الرمادية المائلة إلى البنفسجي أو البنية المائلة إلى البنفسجي.

اللمسات المعدنيّة تطغى على بعض تصاميم هذه المجموعة، وهو تغزو نظارات كبيرة الحجم ومستديرة الشكل تذكّر بالطابع "الهيبي" وأخرى بتصميم عيون القطة وبألوان الرمادي أو البني وبتأثير زجاج المرايا. وهي متوفرة أيضاً بإصدارين خاصين من الذهب الأصفر أو الذهب الوردي 18 قيراط.

وتتضمن مجموعة نظارات Chanel لصيف2017 أيضاً ثلاثة تصاميم تتخذ الشكل البيضاوي، الشكل المربّع و تصميم الفراشة وتأتي بالأسيتات الأسود أو بتدرجات البيج والرمادي. أما نظارات تصحيح النظر فتأتي مستوحاة من طراز النظارات الشمسية ولكن بتصاميم أصغر حجماً وأكثر نعومة.

وللمرأة التي تبحث عن إطلالة مترفة تقدّم Chanel نظارات شمسية وأخرى للنظر مرصّعة بالأحجار البرّاقة. ومن المنتظر أن تصبح جميع هذه النظارات متوفرة في الأسواق بدءاً من شهر مارس المقبل.