هذه أجمل مجموعات الدار منذ رحيل "أوسكار دي لارينتا"

أبهرتنا دار Oscar de la Renta في مجموعتها من الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء2017 التي قدّمتها في إطار أسبوع نيويورك للموضة. وقد حملت هذه المجموعة توقيع المصممين لورا كيم وفرناندو غارسيا في تعاونهما الأول مع هذه الدار الأميركية بعد أن غادرها مديرها الإبداعي السابق، بيتر كوبينغ، في شهر يوليو الماضي.

الطابع العملي غلب على العديد من إطلالات هذه المجموعة التي تضمّنت 49 تصميماً، وتميّزت بخلطاتها اللونية المبتكرة بين الزهري والبرتقالي، الوردي والأحمر، الأزرق والأخضر، بالإضافة إلى استعمال الأقمشة المعدنية التي تلوّنت بتدرجات الوردي، والأصفر، والأزرق، والفضي.

جاءت هذه المجموعة غنيّة بألوانها، ولكنها اعتمدت أيضاً على اللون الأسود الذي احتلّ فيها مكانة بارزة، حيث افتُتح العرض بمجموعة من الإطلالات السوداء تنوّعت بين التوكسيدو، والجامبسوت، والمعطف. كما اختلط الأسود بالأبيض في مجموعة من التصاميم التي تليق بأرقى مناسبات البساط الأحمر. ومن الإطلالات الأنيقة جداً في هذا العرض تلك التي تلوّنت بتدرجات الأحمر المختلفة حيناً، وتناسق فيها الأحمر مع الفضي والأسود حيناً آخر.

البنطلون الكلاسيكي الضيّق من القطع التي تكرّر ظهورها في هذه المجموعة، حيث تمّ تنسيقه مع توب عاري الكتفين، بلوزة برّاقة، جاكيت طويلة أو بلايزر كلاسيكية... أما الأثواب الطويلة ذات التنورة المنفوخة التي تبهرنا دائماً في عروض Oscar de la Renta فكانت حاضرة بكلّ أناقتها. وقد تمّ تنفيذها بخامات فاخرة زيّنتها طبعات الورود والتطريزات.

مصادر وحي هذه المجموعة تعود إلى حقبة خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وإلى أرشيف دار Oscar de la Renta حيث قام المصممان الجديدان بالبحث عن قصّات وتصاميم أعيد تقديمها بأسلوب متجدّد، وبخامات خريفية منها المخمل والفرو، فيما طغى استعمال الساتان اللامع والترتر على العديد من أثواب السهرة.

ورغم اتهام الثنائي كيم وغارسيا من جانب بعض نقّاد الموضة بتقديم مجموعة كلاسيكية مكرّرة اعتمدت على تصاميم قديمة مُحدّثة، إلا أننا نجد أن مجموعة Oscar de la Renta لخريف وشتاء2017 كانت الأفضل من بين المجموعات التي تمّ تقديمها منذ رحيل مؤسس الدار السيد دي لارينتا في العام 2014. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.