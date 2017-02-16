هل هذه أسوأ تصاميم أسبوع نيويورك للموضة؟

امتدّ أسبوع نيويورك للموضة على مدى 7 أيام، وقد تضمّن عشرات العروض لمصممين من حول العالم قدّموا رؤيتهم لموضة خريف وشتاء2017. بعضهم نجح في تقديم إطلالات أبهرتنا بأناقتها وطابعها العصري، وبعضهم الآخر بدا مكرّراً أو مبتكراً جداً لدرجة أنه تخطّى حدود الأناقة ليصل إلى حدود الغرابة. تعرّفوا معنا على بعض أسوأ إطلالاتهم فيما يلي:

- لم تخرج دار Delpozo الإسبانية عن الرؤيا التي تعتمدها عادةً في مجال الأناقة، والتي تتميّز بالأحجام الكبيرة وتعدّد الألوان المستعملة في الطلة الواحدة. ومن أسوأ الإطلالات التي قدّمتها في عرضها الأخير كانت هذه الكنزة الملوّنة المزيّنة بالباييت الضخم والتي رافقتها تنورة طويلة مطبّعة.

- يستحقّ عرض دار Laurence&Chico الكنديّة صفة أسوأ عروض أسبوع نيويورك الأخير وأكثرها غرابة. حيث بدت العارضات أشبه بدمى بدت غريبة بمعاطفها المنفوخة، وطبعاتها الكاريكاتورية، وكشاكشها الضخمة التي تفتقر إلى الأناقة.

- الطابع الفيكتوري غلب على إطلالات دار Altuzarra الأميركية، حيث جمعت الأزياء بين عدة أفكار غير متناسقة أفقدت الأزياء طابعها العصري الأنيق.

- غطّت دار Calvin Klein بعض معاطفها بطبقة من النايلون أفقدتها كلّ شياكتها.

- لم توّفق دار Carolina Herrera في بعض إطلالاتها التي جاءت مملّة وأقلّ من عاديّة.

- لم ينجح المصمم Jeremy Scott في استعمال طبعة المربعات بشكل عصري، فبدت أزياؤه أقرب إلى ثياب النوم منها إلى الأزياء الشبابية.

- الطابع الرياضي الذي تعتمده دار Lacoste خرج عن إطاره العملي في بعض الإطلالات التي لم تكن موفّقة أبداً.

- لم تنجح المصممة Tanya Taylor في الجمع بين خامات الجوخ والصوف فبدت إطلالاتها قديمة وتفتقر إلى الطابع العصري الأنيق.

- الطبعات التي اعتمدتها المصممة البريطانية Victoria Beckham غطّت على أناقة التصاميم وجعلت إطلالاتها تبدو مبهمة.

- نعومة الأزهار المطرّزة والمطبّعة على أزياء Red Valentino لم تتناسق مع الكنزة الصوفية الضيّقة والتنورة السميكة، ما جعل الإطلالة تفتقر إلى الطابع الشبابي العصري.