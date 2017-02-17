لأول مرة: مايكل كورس يستعين بعارضة ممتلئة

"الموضة هي القوة" هو العنوان الذي اختاره المصمم الأميركي، مايكل كورس، لمجموعة أزيائه الجاهزة لخريف 2017 التي قدّمها ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة. وقد شكّل هذا العرض تحيّة للنساء القويّات اللواتي أثبتن حضورهن وتفوّقهن، وتمثّلن بالعارضات الشهيرات اللواتي اختارهن كورس من بين المخضرمات أمثال: كارولين مورفي ونتاشا بولي وأريزونا موز، ومن بين المتألّقات حديثاً كبيللا حديد وجوان سمولز وكيندال جينير. وقد تخلّل العرض الظهور الأول للعارضة آشلي غراهام التي تتميّز بمقاسها الكبير والتي تألّقت بثوب من الصوف الأسود يزيّنه حزام عريض عند الخصر رافقته بوليرو من الفرو الرمادي.

تضّمن عرض Michael Kors للخريف والشتاء المقبلين 65 إطلالة تضّمنت أزياءً نسائية وأخرى رجالية غلبت عليها ألوان البيج والرمادي والزيتي والأسود والبرغندي. وتمّ تنفيذ معظمها بأقمشة الجوخ والصوف والجلد.

ركّز كورس على الأزياء الأحاديّة اللون التي تضفي طابعاً عصرياً على الإطلالة، واستعان بخامة الصوف لإضفاء لمسات من الدفء، وبالفرو للحصول على طابع الترف. كما أضاف لمسة من البريق الخافت على أثواب عصريّة أو جامبسوت ذات طابع أنيق، واستعان بالشراريب لإضفاء الحيوية على أزياء السهرات.

استوحى مايكل كورس بعض قصّات أزيائه النسائية من الإطلالات الرجالية التي رافقتها، والتي تميّزت بخاماتها الكلاسيكية التي أعاد المصمم قولبتها بأسلوبه العصري والمتجدد. أما الإكسسوارات التي رافقت الأزياء فتمّ تنفيذها من الجلد الفاخر، وقد لفتنا منها الأحزمة العريضة والقفازات الطويلة والحقائب ذات التصاميم والأحجام المختلفة، فيما حافظت الأحذية على طابع عملي ومريح لا يخلو من الأناقة. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.