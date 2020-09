هل هذه "أجمل عروض" أسبوع نيويورك للموضة؟

يستحق عرض المصمم الأميركي المخضرم رالف لورين صفة "أجمل عروض أسبوع نيويورك للموضة". وقد أقيم هذا العرض في بوتيك العلامة الواقع في جادة ماديسون الشهيرة، واعتمد للمرة الأولى على مبدأ See Now Buy Now الذي يعني أن المجموعة تصبح متوفرة للشراء مباشرةً بعد عرضها.

اختار رالف لورين لعرضه ديكوراً رومنسياً زينته حوالي 100 ألف زهرة أوركايد بيضاء، بالإضافة إلى النباتات الصحراوية والاستوائية. ومن المنتظر أن يبقى هذا الديكور قائماً حتى 20 شباط/فبراير الجاري، حيث سيتمكن زوار متجر رالف لورين في ماديسون ستريت من اكتشاف المجموعة الجديدة في أجواء ربيعية مفعمة برائحة الأزهار الاستوائية.

عن مصادر وحيه في هذه المجموعة قال رالف لورين: "بحثتُ عن مصادر جديدة للوحي في الحياة البدوية، وظلال الصحراء، والذهب المصقول". فجاء عرضه أشبه برحلة سافاري عصريّة وغلبت على تصاميمه تدرجات الألوان الترابية والصحراوية.

الطابع العملي خيم على القسم الأول من العرض الذي تضمن بدلات عصرية، أثواب مريحة، بنطلونات واسعة وجاكيتات من طراز "البلايزر" أو "البايكر". أما القسم الثاني من العرض، فتم تخصيصه لأزياء المناسبات وقد لفتنا فيه تألق التدرّجات المعدنية على خامات حريريّة تحولت إلى أثواب في منتهى الأناقة.

الأكسسوارات التي رافقت هذه المجموعة، تم تنفيذها بجلود فاخرة غلبت عليها الطبعات الحيوانية، كما تزينت العارضات بعقود معدنية كبيرة بوهيمية الطابع أضفت مزيداً من التميّز على إطلالاتهن. تعرفوا فيما يلي على بعض أجمل تصاميم مجموعة Ralph Lauren الأخيرة التي أصبحت متوفرة للبيع على الموقع الرسمي للعلامة وفي بعض بوتيكاتها حول العالم منها بوتيك رالف لورين في دبي مول.