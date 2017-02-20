ستُذهلكم مجموعة عبايات "دولتشي أند غابانا" لربيع 2017

بعد النجاح الكبير الذي حقّقته أول مجموعة من العبايات أطلقتها دار Dolce&Gabbana الإيطالية منذ حوالي العام، ها هي اليوم تُطلق مجموعتها الثانية من العبايات الفاخرة في إطار التحضيرات لحلول شهر رمضان المبارك. وقد تزيّنت هذه المجموعة بالألوان والطبعات نفسها التي تزيّنت بها مجموعة أزياء Dolce&Gabbana الجاهزة لربيع وصيف 2017.

وقد اعترف مصمما الدار دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا أنهما قاما بأبحاث عديدة، قبل تنفيذ هذا المشروع، ليتأكدوا من فهم الأذواق والخيارات المحليّة لنساء الشرق الأوسط. ثمّ أخذوا الأسلوب الشرقي في الأزياء وأضافوا إليه لمسات إيطالية للحصول على عبايات تناسب متطلّبات المرأة العصرية وتقدّم لها أناقة متجددة تتميّز بأسلوبها الفاخر.

استلهم مصمما دار Dolce&Gabbana من العناصر التي تطبع الحياة في الشرق الأوسط لتصميم مجموعتهما من العبايات وتطريزها بألوان الصحراء، والكثبان الرملية، والأزهار الربيعية. وقد خيّم اللون الأسود على أرضيّة معظم الإطلالات التي دخلت عليها طبعات الأزهار أو الطبعات الحيوانية، كما تزيّنت بعض العبايات بالتطريز الغنيّ الذي أضاف لمسات من الترف على الإطلالات.

ولتكتمل إطلالة كل عباية تمّ تنسيقها مع ربطة للرأس وحقيبة مطرّزة بالإضافة إلى مجموعة من الخواتم، والأساور والنظارات الشمسيّة التي تجعل الإطلالة في منتهى الأناقة. تعرّفوا معنا على بعض تصاميم عبايات Dolce&Gabbana لربيع وصيف2017 فيما يلي.