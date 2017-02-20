"فرساتشي" تهدي مجموعتها للشقيقتين جيجي وبيللا

تعتبر الشقيقتان جيجي وبيللا حديد، ذات الأصول الفلسطينية، العارضتان الأشهر حالياً على الصعيد العالمي والمثل الأعلى في مجال الأناقة للعديد من الفتيات الشابات حول العالم. ولذلك اختارت دار Versace أن تهدي مجموعتها الجديدة من الأزياء الشبابية التي تحمل اسم Versus Versace إلى الأختين حديد الملقّبتين بالعارضتين الذهبيّتين.

قدّمت دوناتيللا فرساتشي مجموعة Versus Versace لخريف وشتاء 2017 ضمن فعاليات أسبوع لندن للموضة. وقد تضمّن العرض حوالى 48 من الإطلالات النسائية والرجالية التي تناسقت فيما بينها من حيث التصميم، والطبعات، والألوان.

افتُتح العرض بمرور العارضة جيجي حديد بثوب أسود قصير تزيّنت أكمامه الطويلة بالسحّابات، واختُتم بمرور شقيقتها بيللا بتنورة طويلة من الجلد اللمّاع يزيّنها شقّ عند الساق رافقتها كنزة صوفيّة قصيرة تزيّنت عند العنق بعبارة Versus.

اللون الأسود خيّم على معظم الإطلالات، وقد ظهر بمفرده في بداية العرض ليختلط بعد ذلك بالأبيض، والبرغندي، والنيلي، والأزرق السماوي، والفوشيا، والفضي. وقد غلب الطابع الكاجوال على جميع التصاميم التي تُشرف عليها بشكل مباشر ألليغرا وهي ابنة المصممة دوناتيللا فرساتشي. وحرصت هذه الأخيرة على أن يبرز الطابع الEdgy المعروف بقوّته من خلال الأزياء ذات القصّات البسيطة ولكن القويّة، بالإضافة إلى طغيان اللون الأسود والطابع الغامض على ماكياج وتسريحة العارضات. وقد تناسقت الأكسسوارات بشكل مثالي مع هذا الطابع لتكمّل أناقة الإطلالات. تعرّفوا على جديد Versus Versace للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي: