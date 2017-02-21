هذه ثمرة التعاون بين زها حديد و"بولغاري"

عندما التقت دار #بولغاري الإيطالية الفاخرة بالراحلة #زها_حديد ، إحدى أشهر المهندسات المعماريّات على الإطلاق، ولد خاتم B.Zero1 الأسطوري. كان ذلك في العام 1999، حيث استوحت حديد تصميم هذا الخاتم من هيكل الكولوسيوم، المسرح الأشهر في العالم وأحد المعالم السياحية الأساسية في مدينة روما.

أما في العام 2017، فتمّ تفكيك طوق هذا الخاتم وإعادة تفسيره بأسلوب جديد ليتخذ جسمه الرئيسي شكل موجات من الذهب تتدفّق بغزارة في حركة ديناميكية لامتناهية. مما يجعل بنية هذا الخاتم، بخطوطها المنحنية، تخلق إحساساً بالحركة في سياق تصميم يجعل المواد الجامدة التي استُخدمت فيه تبدو، وبشكل عفوي، كأنها تضجّ بالحيوية.

يبرز تصميم #خاتم B.Zero1 كتحفة فنيّة مبهرة، من حيث مقاساتها وحيويّتها، يتجسّد فيها تلاحم مثالي ما بين التقليدي والعصري. وهو يتخذ بنسخته الجديدة شكل 3 نماذج إبداعية تثري مجموعة الخاتم الأساسية:

- نموذج من الذهب الوردي ذو أربع حلقات دائرية متداخلة.

- نسخة من الذهب الوردي بثلاث حلقات متداخلة.

- قلادة من الذهب الوردي.

تعرّفوا عليها فيما يلي.