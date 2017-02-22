أناقة "الستريت ستايل" من عاصمة الضباب لندن

يتأثرون بالموضة ويؤثرون بها، هم روّاد عروض أسابيع #الأناقة العالمية الذين نصادفهم عادةً في الشوارع متنقّلين من #عرض_أزياء إلى آخر.

معظمهن من متتبعات #الموضة أو "الفاشينيستاز" اللواتي يتزوّدن بحقائب فاخرة وهواتف ذكيّة يحتجن إليها لنقل فعاليات العروض لمتابعيهن على وسائل التواصل الإجتماعي.

أنيقات #لندن يهوين الطبعات المزركشة والخلطات اللونية المبتكرة، فلا يخفن من تنسيق الخامات فيما بينها للحصول على إطلالات مركّبة تجعلهنّ يضفن بعض الإشراق على الأجواء الغائمة للعاصمة البريطانية في هذا الفصل.

المعطف من القطع الأساسية التي ترافق "الفاشينيستا" اللندنية، البعض يفضّله على شكل "ترانش" واقٍ من المطر، أما البعض الآخر فيميل إلى المعطف السميك المصنوع من الجوخ والمطبّع بالمربعات، أو إلى المعطف لمصنوع من الفرو. وتشكّل جاكيت "البلايزر" وجاكيت الجلد من الخيارات التي يعتمدها البعض لإطلالة عمليّة أنيقة.

الحقيبة التي تحمل توقيع أشهر #الدور_العالمية من أساسيات #إطلالة "الفاشينيستا" اللندنية، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الحقائب من توقيع الدور البريطانية. فأكثر الحقائب التي رصدناها في الشارع حملت توقيع علامات إيطالية وفرنسية منها: Gucci، وBulgari، وChanel، وysl، وFendi...أما بالنسبة للأحذية فهي التي تضيف مزيداً من لمسات اللون والابتكار على الإطلالة. رافقونا من خلال هذه الصور في رحلة عبر شوارع لندن لاكتشاف جديدها في موضة الشارع أو ما يُعرف بالـ"ستريت ستايل فاشن".