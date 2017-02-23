من هي العارضة المحجبة التي ظهرت في ميلانو؟

إنها حليمة آيدن العارضة الأميركية ذات الأصول الصومالية، التي ولدت في مخيّم للاجئين قبل أن تنتقل إلى ولاية مينيسوتا الأميركية، حيث شاركت العام الماضي بمسابقة للجمال مرتدية البوركيني والحجاب بدل ثوب السباحة الذي يتم ارتداؤه عادةً في هذا النوع من المسابقات. وهي ظهرت يوم أمس للمرة الأولى في أسبوع ميلانو للموضة من خلال مشاركتها بعرض دار Alberta Ferretti.

وتبلغ حليمة من العمر 19 عاماً، وقد سبق أن ظهرت الأسبوع الماضي في عرض Yeezy Season 5 خلال أسبوع نيويورك للموضة، وأعلنت عن توقيع عقد مع شركة IMG Models لعرض الأزياء التي تتعاون أيضاً مع الأختين جيجي وبيللا حديد، وغيرهما من العارضات الشهيرات.

عن اشتراكها في مجال العروض، تقول حليمة: "لم أكن أفكر بعالم عرض الأزياء في البداية، ولكنني كنت أرغب بنشر رسالة إيجابية حول الجمال والتنوّع، وأن أُظهر للنساء المسلمات الأخريات أن هناك مكاناً أيضاً لهن في هذا العالم". أما دار Alberta Ferretti فقد أعلنت على حسابها في موقع "إنستغرام" أن اختيارها لعارضة محجّبة هو نوع من كسر القيود والانفتاح على ثقافات جديدة في إطار نظرة عصريّة للموضة.

وقد ركّزت دار Alberta Ferretti في مجموعتها الأخيرة التي قدّمتها ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة على إبراز أوجه متعدّدة للمرأة القوية والواثقة من نفسها، مستوحية تصاميمها من جمال ورومانسيّة مدينة البندقيّة. كما حرصت على الجمع في تصاميمها بين الطابع الكلاسيكي واللمسات العصرية بأسلوب أنثوي رقيق. أما أبرز ما لفتنا في تصاميمها، فالأقمشة الانسيابية التي تحوّلت لأثواب فاخرة، ورسمة الأسد التي تم تطريزها على الكنزات، والجاكيتات، وفساتين السهرة. إضافة إلى الكابات الطويلة التي أضافت لمسات من الغموض والسحر على الإطلالات. تعرّفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة فيما يلي.