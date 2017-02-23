120 تصميما خريفيا لكِ ولهُ من"غوتشي"

"حديقة الخيميائي" أو The Alchemist Garden هو العنوان الذي اختارته دار Gucci لمجموعة أزيائها لخريف 2017، التي تمّ تقديمها ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة. وحيث سار العارضون على مسرح مصنوع من مادة البليكسي يتوسّطه هرم للدلالة على التكامل والتواصل بين الماضي والمستقبل، وللردّ بأن العودة إلى الماضي هو الجواب الشافي للسؤال الذي حملته بطاقة الدعوة للعرض ومفادهُ: "ما الذي سنفعله بكلّ هذا المستقبل؟".

هي المرة الأولى التي يقدّم فيها أليساندرو ميشيل، المدير الإبداعي لدار Gucci، مجموعته النسائية ومجموعته الرجالية للخريف والشتاء المقبلين في العرض نفسه. وهو قال في هذا المجال: "أنا أحاول أن أتبع قواعدي الخاصة، وليس قواعد الموضة." وخير دليل على ذلك هذه التصاميم الاختبارية الجديدة-القديمة، الغنيّة بألوانها وطبعاتها، والتي تزيّنت برسومات من عالم النبات والحيوان.

ورغم النظرة المستقبليّة التي غلبت على التوجّه العام للمجموعة، إلا أن حضور الماضي وطابع "الفينتاج" كان غالباً، كالعادة في عروض Gucci، على الإطلالات الـ120 التي تضمّنها العرض. وقد اختلطت الأزهار بطبعة المربعات في العديد من الإطلالات، وتمّ استعمال القماش المعدني الذهبي في الإطلالات النسائية والرجالية على السواء. أما العقد الحريريّة فزيّنت الياقات وظهرت الأحزمة ذات البكل الضخمة لتحدّد الخصور.

وقد رافقت الجوارب المطبّعة معظم الإطلالات وميّزت الأحذية بتصاميمها المبتكرة، كما تكرّر ظهور القبعات التي تمّ تصنيعها بخامات الصوف، والمخمل، والجوخ كما حملت بعض العارضات مظلاّت تزيّنت بالشراريب. ومن الأكسسوارات التي لفتتنا أيضاً التصميم الغريب لبعض النظارات الشمسيّة التي تغطّت بالستراس، والخواتم الضخمة التي زيّنت أصابع العارضين والعارضات كما هي العادة في عروض Gucci. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: